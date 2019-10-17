Автобусы MAN на Busworld Europe 2019

Еще экономичнее и экологичнее: городские автобусы MAN с дизельными, газовыми двигателями и электроприводом

Новая версия Lion’s City длиной 18,75 м — привлекательное с экономической точки зрения решение для эксплуатирующих организаций

MAN Lion’s Intercity с современным силовым приводом

Расширенный пакет систем помощи при вождении и на поворотах будет доступен для всех моделей MAN и NEOPLAN с 2020 года

NEOPLAN movingART участвует в турне The World of Hans Zimmer («Мир Ханса Циммера — Симфоническое празднество»)

Премьера двух новых микроавтобусов на выставке Busworld

Информация по комплексному консультированию отMAN Transport Solutions и сервисных центров

Компания MAN Truck & Bus представляет на выставке Busworld в Брюсселе линейку городских, междугородных, туристических автобусов и микроавтобусов марок MAN и NEOPLAN. На стенде компании состоится премьера автобусов Lion’s City 19, Lion’s Intercity с двигателем D15, а также микроавтобусов eTGE Combi и TGE City. Впервые предлагается тест-драйв полностью электрического MAN Lion’s City E.

Образ жизни людей существенно меняется. На сегодняшний день мобильность должна быть социально ориентированной, устойчивой, экологичной и экономически выгодной. Автобусы вносят ощутимый вклад в решение вопросов вредных выбросов, интенсивности движения и доступной мобильности — будь то в сфере городского, междугородного или дальнемагистрального транспорта. При этом автобусы сегодняшнего дня должны соответствовать требованиями мобильности будущего. Поэтому MAN Truck & Bus предлагает правильные решения для разнообразных транспортных задач с помощью своих автобусов MAN и NEOPLAN и демонстрирует многообразие своего ассортимента на европейской выставке Busworld 2019 в Брюсселе.

MAN Lion’s City: городской транспорт будущего

Автобус MAN Lion’s City — достойный ответ на текущие запросы городской мобильности. Городские автобусы MAN нового поколения представляют собой эффективные и экологически безопасные решения для городского транспорта, которые точно соответствуют индивидуальным потребностям клиентов и рынка.

На выставочном стенде в Брюсселе компания MAN представляет полностью электрический 12-метровый автобус MAN Lion’s City E в односекционной версии, вмещающий 35 посадочных мест. Электробус не производит вредных выбросов и дополняет линейку городских автобусов нового поколения, оснащенных дизельными двигателями и двигателями на природном газе, а также гибридными силовыми установками.

Уникальные элементы дизайна подчеркивают характерную особенность электропривода, а посетители Busworld впервые могут на деле испытать этот автомобиль на открытой территории для тест-драйвов. Наиболее примечательным является отсутствие моторной шахты и размещение батарей на крыше, что обеспечило дополнительно 4 посадочных места в задней части салона.

Мощность полностью электрического силового агрегата одинарного автобуса составляет от 160 до 270 кВт. В результате гарантированный запас хода Lion’s City E может достигать 200 км, а при благоприятных условиях — 270 км на протяжении всего жизненного цикла батарей.

В качестве нового собрата в семействе городских автобусов компания MAN впервые представляет модель Lion’s City 19 EfficientHybrid. Благодаря модификации длиной 18,75 м MAN расширяет новое поколение рейсовых автобусов, предлагая экономически привлекательное решение для внутригородского транспортного сообщения. Представленный на выставке трехосный автобус включает 38 посадочных мест, что на четыре места больше, чем у Lion’s City 18 в сопоставимой конфигурации.

Автомобиль оснащен высокоэффективным дизельным двигателем D1556 LOH мощностью 360 л.с. (265 кВт), который, как и все представленные компанией MAN двигатели внутреннего сгорания, соответствует экологическим нормам Euro 6d, вступившим в силу 1 сентября 2019 года. Использование системы MAN EfficientHybrid делает эксплуатацию автобуса еще более экономичной и экологически безопасной. Применяется также функция старт-стоп, обеспечивающая отсутствие шума и вредных выбросов во время остановок.

В отношении безопасности представленный на выставке Lion’s City 19 также задает новые масштабы. В целях предупреждения ДТП из‑за наличия «слепых зон» сочлененный автобус оснащается активным ассистентом поворота, а также системой распознавания пешеходов, которую MAN представляет в качестве новинки на выставке в Брюсселе.

Камеры спереди и с обеих сторон транспортного средства автоматически контролируют дорожную ситуацию и облегчают тем самым работу водителя. Активное предупреждение об опасных ситуациях и угрозе столкновения осуществляется визуально с помощью двух дисплеев, расположенных в поле зрения водителя, а также с помощью звукового сигнала. При этом система предупреждает о возможном столкновении как при движении прямо, так и при совершении поворота.

Кроме того, новые системы помощи при вождении и на поворотах повышают безопасность благодаря надежному обнаружению пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов в слепой зоне и активному предупреждению об опасных ситуациях. Ожидается, что в следующем году новые системы будут доступны для всех автобусов MAN в заводской комплектации или в качестве дооснащения.

MAN Lion’s Intercity: новый автобус с двигателем D15 и коробкой передач MAN TipMatic Coach

MAN Lion’s Intercity — идеальное решение для пригородного и междугородного сообщения. Вмещая до 53 сидений «Intercity Lite», выставочный автобус предложит массу комфортного для пассажиров пространства.

Помимо выдающегося внутреннего пространства Lion’s Intercity впечатляет также еще более мощным и комфортным силовым приводом. На выставке Busworld компания MAN впервые представляет междугородный автобус с новым двигателем D1556 LOH мощностью 360 л.с. (265 кВт). Высокоэффективный 9-литровый двигатель, предлагаемый для Lion’s Intercity в дополнение к проверенному D08, доступен в трех вариантах мощности: 280, 330 и 360 л.с.

Кроме того, MAN расширяет линейку коробок передач для своего междугородного автобуса, предлагая автоматизированную 12-ступенчатую коробку передач нового поколения MAN TipMatic Coach. К представленным на выставке IAA усовершенствованиям коробки передач относится, в частности, оптимизация функции помощи при начале движения на подъем (EasyStart), а также улучшенный блок управления коробки передач с алгоритмом переключения передач собственной разработки MAN.

Таким образом, автобус Lion’s Intercity с весны 2020 года будет доступен для заказа с ультрасовременной трансмиссией, что позволит еще более эффективно удовлетворять разнообразные требования перевозчиков, работающих на междугородних маршрутах.

Практичные варианты оснащения, например, представленные на Busworld индивидуальные блоки освещения и вентиляции для пассажиров, позволяют клиентам адаптировать транспортные средства в соответствии со своими потребностями и с учетом целевого использования.

Экономичный, надежный и популярный: MAN Lion’s Coach

Завершает ассортимент представленных на выставке продуктов MAN автобус MAN Lion’s Coach — успешная модель туристических автобусов, на которых комфортно и безопасно путешествуют футболисты мюнхенской «Баварии», парижского «ПСЖ», игроки немецкой национальной сборной по футболу, а с осени этого года и сборная России по футболу передвигается на Neoplan Cityliner.

Спортивные клубы в России выбирают MAN и NEOPLAN в качестве клубных автобусов. Так, например, в июне этого года ХК «Динамо» (Москва) приобрел сразу 3 новых MAN Lion`s Coach.

На выставочном стенде посетители могут увидеть 13-метровый междугородный автобус Lion’s Coach C с 48 сиденьями, лифтом и двумя местами для инвалидных колясок. Двухосная версия сочетает в себе высокую экономичность и большой объем багажного отсека. Туристический автобус оснащен мощным и эффективным двигателем D2676 LOH мощностью 470 л.с. (346 кВт) и максимальным крутящим моментом 2400 Н·м, а также 12-ступенчатой коробкой передач MAN TipMatic Coach.

NEOPLAN: эксклюзивное путешествие в сочетании с инновационными системами безопасности

Представленный на выставке Tourliner L открывает двери в мир NEOPLAN. И какие это двери! Два автобуса NEOPLAN Tourliner участвуют в этом году в турне The World of Hans Zimmer («Мир Ханса Циммера») и несут фантастическую музыку людям во всей Европе. Уникальный дизайн movingART привлекает особое внимание к участвующим в турне автобусам и выставочному автомобилю. Кроме того, автобус и музыканты порадуют посетителей Busworld эксклюзивным выступлением.

Выставочный Tourliner отличается ярким дизайном кузова, в том числе благодаря оптимизированному расположению боковых стоек в передней части для улучшенного обзора на первом ряду сидений.

В салоне NEOPLAN воплощена инновационная концепция мобильного офиса, позволяющая идеально сочетать комфортное путешествие и работу. Сиденья «2+1» в VIP-комплектации и теплая фоновая подсветка гарантируют исключительные впечатления от путешествия, а инфраструктура офиса с точкой доступа Wi-Fi, USB-разъемами и розетками 230 В, а также развернутые друг к другу кресла со столиками создают пространство для комфортной работы в пути. Благодаря индивидуальному оформлению внутреннего пространства в Центре модернизации Bus Modification Center удалось создать роскошную рабочую среду для 35 пассажиров.

Tourliner оснащен современным двигателем D26 мощностью 470 л.с. (346 кВт) и максимальным крутящим моментом 2400 Н·м, а также автоматизированной коробкой передач MAN TipMatic Coach.

Представленный на выставке NEOPLAN Skyliner также идеально подходит для эксклюзивного и комфортабельного путешествия. На выставочном стенде можно увидеть роскошный двухэтажный автобус в удобном для пассажиров исполнении. Передняя лестница расположена на правой стороне автобуса, что позволяет оптимально разделить поток пассажиров и обустроить максимальное количество посадочных мест. В двухэтажном автобусе на сиденьях нового поколения Exclussivo могут удобно разместиться 76 пассажиров.

Впечатление от поездки в выставочном NEOPLAN Skyliner дополняют новые индивидуальные блоки освещения и вентиляции, включающие в себя встроенную фоновую подсветку, а также бортовая кухня на нижнем этаже, установленная по индивидуальному заказу специалистами Центра модификации Bus Modification Center в Плауэне.

Комфорт передвижения обеспечивается дизельным двигателем D2676 LOH мощностью 510 л.с. (375 кВт) с максимальным крутящим моментом 2600 Н·м в сочетании с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач MAN TipMatic Coach и электронной системой управления амортизаторами (CDS).

С точки зрения безопасности представленный на выставке Skyliner также впечатляет. Двухэтажный автобус является первым туристическим автобусом, оснащенным системой обзора заднего вида OptiView, которая впервые была представлена на прошедшей выставке IAA и с 2020 года будет доступна для всех моделей NEOPLAN.

Камеры, установленные по обеим сторонам транспортного средства, передают в режиме реального времени изображение окружающей обстановки на два дисплея, расположенных в поле зрения водителя, и таким образом исключают появление «слепых зон». Камеры транслируют изображение с высоким разрешением независимо от уровня освещенности. Также снижается вероятность повреждения от ударов, загрязнения или бликов от солнца — в отличие от традиционных зеркал. Это повышает безопасность и снижает вероятность столкновений и связанных с ними расходов на ремонт.

Дополнительную безопасность в NEOPLAN обеспечивают новые системы помощи при вождении и на поворотах, которые MAN планирует устанавливать с 2020 года в туристических автобусах премиум-класса в качестве заводской комплектации или дооснащения. Активный ассистент поворота с системой распознавания пешеходов, система ограничения максимальной скорости и система автоматического распознавания дорожных знаков устанавливают новые стандарты безопасности и делают процесс вождения еще более комфортным.

Премьера двух новых моделей: MAN Truck & Bus расширяет линейку микроавтобусов

В дополнение к междугородному автобусу MAN TGE Intercity, премьера которого состоялась на IAA 2018, MAN представляет на выставке Busworld две новые модели микроавтобусов: универсал MAN eTGE Combi и MAN TGE City.

eTGE Combi станет первым полностью электрическим микроавтобусом в линейке автобусов MAN. Электрическая версия микроавтобуса базируется на серийном электрическом фургоне MAN eTGE и рассчитана на перевозку до восьми пассажиров. Таким образом, транспортное средство оптимально подходит для городского движения в зонах с ограничением выброса вредных веществ, а также в жилых районах и на территории санаториев и клиник, где уделяется особое внимание низкому уровню шума.

Аккумуляторы полностью электрического eTGE компактно размещаются под слегка приподнятым полом, что позволяет обеспечить теоретический запас хода до 173 км (в цикле NEDC) или 114 км (в цикле WLTP).

Еще одной новинкой выставки является MAN TGE City, также созданный на базе коммерческого автомобиля TGE. Разработанная специально для TGE City низкопольная платформа со стандартной для версии City концепцией дверей позволяет гибко размещать в салоне складные сиденья, инвалидные и детские коляски, а также стационарные сиденья или организовать стоячие места.

В слегка приподнятой задней части микроавтобуса имеются дополнительные посадочные места. Большие боковые окна обеспечивают беспрепятственный обзор для всех пассажиров. В качестве дополнительной опции доступны маршрутоуказатели на переднем и боковых стеклах, камера заднего вида и устанавливаемая на крыше климатическая установка.

MAN-Service, MAN Transport Solutions, MAN DigitalServices

На выставочном стенде MAN, наряду с автобусами, будет представлен также комплексный пакет услуг MAN, таких как техническое обслуживание, ремонт, предложение оригинальных запасных частей и аксессуаров, а также финансирование.

Отдельный раздел посвящен вызовам, стоящим перед компанией MAN при переходе к электронной мобильности. Специалисты MAN Transport Solutions предлагают операторам автобусных парков единую концепцию консультирования, а также индивидуальные варианты решений в области эксплуатации, инфраструктуры, сервисного и технического обслуживания электрических транспортных средств.

Какова реальная потребность в энергии, где и как можно зарядить автомобиль? Команда MAN Transport Solutions моделирует маршруты, разрабатывает бизнес-кейсы и концепции эксплуатации. Цель — поиск индивидуальных и наиболее экономически эффективных решений в области перевозок и оптимальная поддержка клиентов при переходе к электромобильности.

Уже сейчас клиенты MAN и NEOPLAN могут воспользоваться многочисленными преимуществами цифровых технологий. С осени новые автобусы будут сходить с конвейера с устройством RIO Box в стандартной комплектации. Таким образом, MAN создает условия для использования MAN DigitalServices и RIO в качестве заводской опции. Это предоставляет клиентам доступ к постоянно расширяющемуся ассортименту индивидуальных цифровых сервисов для автомобилей MAN.

Цифровые услуги MAN (DigitalServices) помогают отслеживать и оптимизировать все факторы затрат, влияющие на совокупную стоимость владения, начиная с оптимального планирования маршрута до управления техническим обслуживанием. В результате рентабельность автобусов повышается, и клиент эффективно управляет своим автопарком.