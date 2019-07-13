Продажи новых иномарок в 1 полугодии упали на 4%

По сравнению с первым полугодием прошлого года, реализация новых иномарок в России в 2019 году снизилась на 4%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 6 месяцев 2019 года в России было реализовано 611,8 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV). Это на 4% меньше, чем в январе – июне прошлого года. Наряду с этим отмечено и падение рыночной доли новых иномарок – почти на один процентный пункт.

Если в 1 полугодии 2018-го она составляла 74,7%, то теперь равна 73,8%. Как отмечают эксперты, в первой десятке лидеров рынка довольно серьезное падение показывают Ford (-18%) и Nissan (-15%). Кроме них, отрицательная динамика наблюдается еще у Renault (-9%) и Toyota (-1%). А вот продажи новых машин отечественных брендов пока демонстрируют рост. С января по июнь нынешнего года объем их реализации увеличился на 1% до 216,9 тыс. единиц. И это произошло за счет роста продаж автомобилей LADA (+3%).

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