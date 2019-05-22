Обзор универсального и компактного Land Rover Discovery Sport

Новый компактный премиальный SUV Land Rover Discovery Sport стал еще более эффективным, технологичным и практичным, сохранив при этом высокий уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров в любых условиях.

Воплощая дух приключений, который является частью ДНК семейства Discovery на протяжении последних 30 лет, Discovery Sport 2020 модельного года стал стремительной эволюцией оригинальной модели, сохраняя при этом бескомпромиссную проходимость. Просторный, комфортный и тихий интерьер автомобиля с конфигурацией сидений «5+2» полностью преобразился благодаря новому интерфейсу мультимедийной системы и передовым коммуникативным технологиям, а также разнообразной компоновке кресел, которая расширилась до 24 вариантов.

Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), главный дизайнер Land Rover: «Созданный на базе успеха оригинального Discovery Sport, обновленный автомобиль получил ряд усовершенствований. В его облике появилось еще больше индивидуальности: это касается и внутреннего пространства, созданного, чтобы дарить захватывающие эмоции в каждой поездке».

Фирменные элементы дизайна Discovery Sport, в частности характерный капот, восходящая поясная линия кузова и нисходящая линия крыши, сохранились, однако в целом экстерьер модели претерпел изменения. Все пропорции были оптимизированы, чтобы сделать внешний вид автомобиля более решительным и стремительным – этому также поспособствовали новые фирменные светодиодные головные фары и задние фонари, обновленная решетка радиатора и бамперы.

Салон Discovery Sport дополнился передовой мультимедийной системой Touch Pro и широким рядом премиальных материалов, которые придают внутреннему пространству еще больше практичности и поднимают качество исполнения на новый уровень. Сиденья трех рядов обеспечивают повышенный комфорт и универсальность, а второй ряд, складывающийся в пропорциях 40:20:40, расширяет и функциональность салона. Таким образом, количество комбинаций кресел насчитывает 24 варианта, что позволяет выбрать нужную опцию для любой поездки – от обычной дороги в школу до автомобильного путешествия.

Феликс Бротигем (Felix Brautigam), коммерческий директор Jaguar Land Rover: «Discovery Sport стал одним из самых востребованных автомобилей Land Rover – в течение последних трех лет он уверенно удерживал лидерство в своем сегменте, благодаря чему на сегодняшний момент было реализовано почти полмиллиона экземпляров. За это время модель завоевала ряд международных наград и привлекла в ряды наших клиентов больше молодых семей, которые ищут для себя нечто новое.

Новый Discovery Sport остается истинным Land Rover, воплощая ключевую ценность семейства Discovery – невероятную универсальность, которую так высоко ценят наши клиенты и их семьи. Дизайн экстерьера претерпел множество изменений, тогда как совершенно новая архитектура Premium Transverse Architecture вывела комфорт и управляемость на совершенно новый уровень. Кроме того, она стала идеальной платформой для интеграции новейших технологий в области электрификации и позволила оснастить автомобиль мягкой и подзаряжаемой гибридными силовыми установками».

Discovery Sport 2020 модельного года доступен в комплектациях Standard, S, SE и HSE, а также в версии R-Dynamic, которая выделяется специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения. Салон этой модификации также дополнен накладками на пороги, которые подчеркивают разницу между спецверсией и стандартной модификацией.

Практичность Discovery Sport была улучшена посредством расширения зон для хранения мелких предметов. В свою очередь, опция бесключевого доступа Activity Key делает эксплуатацию этого компактного SUV еще более удобной.

Созданный на базе новейшей архитектуры Land Rover Premium Transverse Architecture (PTA), Discovery Sport гарантирует еще большую универсальность. Безопасность в случае столкновения обеспечивает новый кузов, ставший жестче на 13%, а также подрамниками c жестким креплением, которые сокращают уровень шума и вибраций в салоне.

Новый Discovery Sport доступен с интеллектуальным зеркалом заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран одним нажатием кнопки. Оно отображает пространство за автомобилем в высоком разрешении с углом обзора до 50°. Камера, расположенная в задней части автомобиля, гарантирует отличную видимость даже при низком освещении, которой не препятствуют ни пассажиры второго ряда, ни громоздкие предметы багажа.

Новая технология Ground View призвана помочь водителям преодолевать высокие бордюры или передвигаться по бездорожью. Система камер проецирует виртуальное изображение пространства под капотом, выводя его на сенсорный экран. Таким образом, капот становится практически невидимым. Данное решение стало реализацией технологии Transparent Bonnet от Land Rover, которая была представлена еще в 2014 году.

Но и на этом цифровая трансформация не заканчивается. Впервые в нижней части центральной консоли представлено устройство для беспроводной зарядки совместимых гаджетов, а точка доступа 4G Wi-Fi, USB-порты и 12-вольтовые розетки на каждом ряду гарантируют, что все пассажиры останутся на связи в течение всей поездки. Второй и третий ряд также получили дополнительные опции комфорта: функции индивидуального обогрева и вентиляции позволят настроить идеальные условия лично для себя.

Для Discovery Sport также представлена система Smart Settings. Она использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта, чтобы изучить предпочтения водителя, настроить массажные программы и положение кресла, любимую музыку и климат-контроль, а также положение рулевой колонки.

Новый Discovery Sport остается настоящим представителем модельного ряда Land Rover, сочетая надежную управляемость с высокой проходимостью в любых погодных условиях. В этом ему помогает способность преодолевать водные преграды до 600 мм, система полного привода и второе поколение системы Active Driveline. Технология Terrain Response 2 автоматически определяет тип поверхности и настраивает распределение крутящего момента для наилучшего соответствия дорожному покрытию, в то время как функция Advanced Tow Assist делает управление прицепом (до 2,5 тонн) более интуитивным и безопасным.