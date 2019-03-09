Первый Ford Trucks F-MAX передан клиенту

Первый Ford Trucks F-MAX передан клиенту
Март 09 20:02 2019

Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России TURBOTRUCKS передал новый тягач F-MAX компании «ЗТА-ТРАНС»

Отгрузка состоялась в начале марта во флагманском дилерском центре Турботракс в г. Долгопрудный. Седельный тягач Ford Trucks F-MAX, обладатель звания «Лучший грузовик года», с колесной формулой 4×2, оснащенный мощным двигателем Ecotorq автоматизированной коробкой передач ZF Traxon, обладает всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками, позволяющими успешно осуществлять перевозки по всей России. На седельные тягачи Ford Trucks F-MAX предоставляется двухлетняя гарантия без ограничений по пробегу.Ford Trucks

«ЗТА-ТРАНС» – крупная транспортно-логистическая компания, специализирующаяся на негабаритных перевозках. Осуществляет доставку грузов по России, странам СНГ и Европы с использованием различных видов транспорта грузоподъемностью до 120 тонн. Оказывает все виды сопутствующих услуг – страхование, такелажные работы, складское хранение, предоставление строительной спецтехники в аренду.

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AMSRUS
AMSRUS

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