Первый Ford Trucks F-MAX передан клиенту

Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России TURBOTRUCKS передал новый тягач F-MAX компании «ЗТА-ТРАНС»

Отгрузка состоялась в начале марта во флагманском дилерском центре Турботракс в г. Долгопрудный. Седельный тягач Ford Trucks F-MAX, обладатель звания «Лучший грузовик года», с колесной формулой 4×2, оснащенный мощным двигателем Ecotorq автоматизированной коробкой передач ZF Traxon, обладает всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками, позволяющими успешно осуществлять перевозки по всей России. На седельные тягачи Ford Trucks F-MAX предоставляется двухлетняя гарантия без ограничений по пробегу.

«ЗТА-ТРАНС» – крупная транспортно-логистическая компания, специализирующаяся на негабаритных перевозках. Осуществляет доставку грузов по России, странам СНГ и Европы с использованием различных видов транспорта грузоподъемностью до 120 тонн. Оказывает все виды сопутствующих услуг – страхование, такелажные работы, складское хранение, предоставление строительной спецтехники в аренду.