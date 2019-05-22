Mitsubishi Motors подвела итоги о финансовых результатах за 2018 и составила планы на 2019 год

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила финансовые результаты за 2018 финансовый год, закончившийся 31 марта 2019 года, и опубликовала свой прогноз на 2019 финансовый год, который завершится 31 марта 2020 года.

Финансовые результаты 2018 года

В 2018 финансовом году показатель чистых продаж вырос на 14,7% до 2,514.6 млрд иен по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль увеличилась до 111,8 млрд иен с 98,2 млрд иен в прошедшем финансовом году, что составляет операционную маржу 4,4%.

Глобальные показатели продаж

Глобальный объем продаж за FY2018 составил 1,244,000 единиц, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

В регионе АСЕАН продажи Xpander MPV выросли на 17% до 318 000 единиц по сравнению с предыдущим финансовым годом, при этом запуск модели состоялся не только на рынке Индонезии, но и на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме.

В Японии продажи Eclipse Cross, Outlander PHEV и Delica D:5 помогли увеличить продажи на 7% до 105 000 единиц, сохранив тенденцию роста спроса на модели Mitsubishi. Кроме того, в конце 2018 финансового года были запущены новые кей-кары – eK Wagon и EK Cross.

Объемы продаж увеличиваются из года в год во всех регионах, включая основной для MMC рынок – АСЕАН и рынки, которые находятся в фокусе внимания, – Северная Америка и Китай, а также другие территории. Таким образом, MMC в полной мере достигла годового прогноза продаж, объявленного в начале 2018 финансового года.

Консолидированные финансовые прогнозы на 2019 финансовый год

MMC прогнозирует, что глобальные продажи в 2019 финансовом году, как ожидается, увеличатся на 5% в годовом исчислении до 1,305,000 единиц.

Компания стремится достичь устойчивого роста за счет оптимизации эффективности продаж, что стало возможно в связи с повышением стоимости бренда и укрепления своих торговых сетей. MMC также намерена и дальше расширять продажи XPANDER, завоевавшего симпатию и признание, и увеличивать объемы продаж Outlander PHEV и Eclipse Cross, отражающие сильные стороны компании.

Финансовый прогноз MMC на 2019 финансовый год выглядит следующим образом: чистые продажи вырастут на 3% в годовом исчислении и составят 2,580.0 миллиардов иен.

Также компания продолжит фокусироваться на обеспечении устойчивой прибыли во все более неопределенной рыночной среде и стремиться достичь операционной прибыли в размере 90,0 млрд иен и чистой прибыли в 65,0 млрд иен.