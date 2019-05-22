«21 день c Lexus» – новый проект Lexus, позволяющий изменить жизнь пользователей соцсетей

На протяжении трех недель Lexus будет поддерживать тех, кто решился на перемены в своей жизни

Привычки – это образ действий, определяющий наши мысли и поведение, который может рассказать о нас больше, чем мы думаем. Однако выработать хорошую привычку – настоящее искусство. Ведь сколько раз мы обещали себе начать бегать, взяться за изучение иностранного языка или вернуться к брошенному хобби.

Этой весной Lexus изменит правила игры. В новом проекте «21 день c Lexus» бренд вдохновит подписчиков соцсетей открыть для себя новые увлечения и превратить их в полезную привычку. На протяжении трех недель Lexus будет поддерживать тех, кто решился на перемены в своей жизни.

Героями нового проекта станут четыре популярных блогера: Кристина Крайт, Дмитрий Щукин, Даниил Величко и Татти Васильева. В течение 21 дня они будут вырабатывать у себя новую полезную привычку, которую определят пользователи соцсетей с помощью онлайн-голосования. Во время эксперимента блогерам будут помогать два автомобиля Lexus – инновационный компактный городской кроссовер Lexus UX и премиальный городской кроссовер Lexus NX в новой специальной версии Black Vision.

Новый Lexus UX – городской исследователь, открывающий новые грани возможностей героев и города, сочетает в себе инновации, роскошь и безопасность, присущие бренду Lexus, а также новые смелые элементы дизайна и сверхэффективные силовые установки. В свою очередь городской кроссовер Lexus NX Black Vision – это автомобиль, в котором смелый дизайн сочетается с инновационными технологиями, комфортом и высочайшим качеством Lexus, а его высокую мобильность обеспечивают ультрасовременные двигатели.

Именно такие качества моделей Lexus UX и NX делают их идеальным помощниками, которые позволят героям проекта «21 день c Lexus» выработать у себя новые навыки и изменить свой образ жизни к лучшему.

Найти у себя новую полезную привычку в рамках проекта «21 день c Lexus» смогут не только блогеры, но и пользователи соцсетей. В специальном конкурсе, носящим одноименное название, Lexus предложит рассказать своим подписчикам в соцсетях, какое увлечение они мечтают сделать привычкой. Автору самого интересного послания Lexus поможет реализовать свою мечту, наградив его тест-драйвом автомобиля Lexus на 21 день и сертификатом на выбранное занятие.

Присоединиться к проекту выработки новых полезных привычек сможет любой желающий. Следить за последними новостями проекта «21 день c Lexus» поможет специальный хэштег #Lexus21день, который будет сопровождать каждую публикацию, посвященную данной теме.