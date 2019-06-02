Компания MAN стала генеральным партнером фестиваля SPbTransportFest

Компания MAN выступила генеральным партнером Первого международного автотранспортного фестиваля «SPbTransportFest» и провела пресс-конференцию, в которой представители бренда рассказали об итогах квартала и трендах рынка в 2019 году.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня города с 23 по 25 мая в Санкт-Петербурге.

Основные показатели I квартала:

MAN уверенно занимает лидирующие позиции по результатам продаж европейских седельных тягачей

Абсолютное лидерство по продажам туристических автобусов MAN и NEOPLAN

Рекордная динамика в сегменте мусоровозов

Рынок грузовых автомобилей в России продемонстрировал отрицательную динамику в первые месяцы 2019 года: по сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий рынок новых коммерческих автомобилей за период с января по апрель 2019 года сократился на 1,8% (реализовано 23 118 единиц техники). Продажи производителей EU-7 снизились на 11,7%.

Компания MAN продолжила увеличивать долю рынка среди EU-7, достигнув показателя 18,6%. По результатам продаж в I квартале ООО «МАН Трак энд Бас РУС» продолжает оставаться в тройке лидеров по объемам реализации новой техники в России. В январе-апреле 2019 года было продано 1 310 единиц.

Однако на фоне незначительного падения российского рынка коммерческого транспорта можно наблюдать интересный тренд. В связи с принятием закона о единых региональных операторах по обращению с ТКО, сегмент мусоровозов показал наиболее уверенную динамику роста продаж в начале 2019 года. Сегмент коммунальной техники формирует новую нишу для производителей коммерческого транспорта. За I квартал было реализовано коммунальной техники в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря универсальности и широкому спектру применения шасси MAN, за первый квартал 2019 года ООО «МАН Трак энд Бас РУС» увеличила продажи в этом сегменте в 6 раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Аналитики ожидают, что в дальнейшем тренд развития сегмента мусоровозной техники соханится, а данная ниша останется зоной интенсивного роста рынка коммерческого транспорта.

В автобусном сегменте одним из главных трендов стало дальнейшее укрепление позиций азиатских брендов. Несмотря на сложившуюся конъюнктуру компания MAN чувствует себя уверенно на рынке, ведь основной фокус производителя в России — премиум-сегмент туристических автобусов. За период с января по апрель 2019 года продано 11 автобусов марок MAN и NEOPLAN, что позволило компании «МАН Трак энд Бас РУС» сохранить за собой позицию абсолютного лидера среди европейских производителей.

Одной из двух основных тем презентации концерна MAN на выставке инновационной техники в рамках фестиваля SPBTranportFets стало подведение итогов. Первый квартал 2019 года позволил выявить ключевые тренды, которые будут продолжать оказывать свое влияние на рынок коммерческого транспорта в течение всего года.

Второй основной темой презентации – стали инновационные решения немецкого концерна для городской логистики. Вниманию журналистов ведущих специализированных изданий и посетителям стенда были представлены туристический автобус MAN Lion`s Coach (Автобус 2018 года в России) и мусоровоз на шасси MAN TGS 26.320 6х2/4 с кузовом GeesinkNorba N3 20H25 объемом 19 м куб.

В рамках Первого международного автотранспортного фестиваля «SPbTransportFest» с 23 по 25 мая были проведены Конкурс мастерства водителей автобусов, выставка инновационной техники и пробег ретро-транспорта по улицам Санкт-Петербурга. Стенд компании MAN посетило более двух сотен человек, все они смогли ознакомиться с инновационными транспортными решениями MAN и пообщаться с представителями компании.