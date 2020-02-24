Ford запатентовал «быстросъемные» двери

Ford запатентовал «быстросъемные» двери
24 февраля 19:11 2020

Отстегивающиеся двери предназначены для возрожденного Ford Bronco – Autoua.net

В ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) появилась еще одна патентная заявка Ford на быстросъемные двери. Ранее компания уже запатентовала для нового Bronco съемные двери, вместо которых для безопасности пассажиров планировалось устанавливать в дверные проемы две толстые балки, прикрепляя их к дверным петлям.

Ford запатентовал «быстросъемные» двери

Фото: Autoua.net

В новом патенте описана конструкция из двух частей: внешней и внутренней. Внешняя представляет собой панель двери, которая крепится к внутренней с помощью четырех быстросъемных защелок. Внутренняя фиксируется в дверном проеме на петлях. На ней расположены дверная ручка, разъемы электропроводки замка и стеклоподъемника. По всей вероятности, во внутренней части двери спрятаны стальные защитные поперечины.

Ford запатентовал «быстросъемные» двери

Фото: Autoua.net

На сегодняшний день съемные двери есть только у Jeep Wrangler, но снять их без откручивания болтов невозможно. Сможет ли новый Bronco обойти потенциального конкурента в этом вопросе, станет известно уже в апреле, во время премьеры на автосалоне в Нью-Йорке.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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