Ford запатентовал «быстросъемные» двери

Отстегивающиеся двери предназначены для возрожденного Ford Bronco – Autoua.net

В ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) появилась еще одна патентная заявка Ford на быстросъемные двери. Ранее компания уже запатентовала для нового Bronco съемные двери, вместо которых для безопасности пассажиров планировалось устанавливать в дверные проемы две толстые балки, прикрепляя их к дверным петлям.

В новом патенте описана конструкция из двух частей: внешней и внутренней. Внешняя представляет собой панель двери, которая крепится к внутренней с помощью четырех быстросъемных защелок. Внутренняя фиксируется в дверном проеме на петлях. На ней расположены дверная ручка, разъемы электропроводки замка и стеклоподъемника. По всей вероятности, во внутренней части двери спрятаны стальные защитные поперечины.

На сегодняшний день съемные двери есть только у Jeep Wrangler, но снять их без откручивания болтов невозможно. Сможет ли новый Bronco обойти потенциального конкурента в этом вопросе, станет известно уже в апреле, во время премьеры на автосалоне в Нью-Йорке.