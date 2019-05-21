Скончался чемпион Формулы-1 Ники Лауда

В возрасте 70 лет скончался трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Лауда умер 20 мая в окружении семьи. Прославленному австрийскому гонщику было 70 лет. С заявлением о смерти Ники Лауды выступили его родственники.

С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда”, – говорится в сообщении.

По информации СМИ, с момента страшной аварии на Нюрбургринге в 1976 году Лауда периодически страдал от болезней, связанных с серьезными ожогами и другими травмами. В 1997-ом и 2005-ом спортсмен перенес операции по пересадке почек, а в 2018 году – трансплантацию легких. Незадолго до кончины у Лауды возникли проблемы с почками, решить которые так и не удалось.

Лауда выигрывал чемпионат “Формулы-1” в 1975 и 1977 годах в составе “Феррари”, а в 1984-м – за рулем болида “Макларен”. Он стал победителем в 25 гонках “Формулы-1”. В 1986 году он завершил карьеру и впоследствии был спортивным менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, а также занимал должность неисполнительного директора команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Источник.