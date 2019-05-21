Платформа «Яндекс.Авто» появится на двух миллионах автомобилей Renault, Nissan и Lada

Новой программное обеспечение от “Яндекса”, позволяющее получить доступ сразу к нескольким онлайн-сервисам, появится на двух миллионах автомобилей

Компания стала официальным поставщиком ПО альянса Renault-Nissan. Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком программного обеспечения для мультимедийных систем Renault, Nissan и Lada. До 2024 года платформа «Яндекс.Авто» появится на двух миллионах автомобилей альянса, проданных в России.

Мультимедийную систему «Яндекс.Авто» будут встраивать в автомобили Renault, Nissan и Lada на этапе конвейера. Интегрировать ПО могут по-разному: либо полностью, либо в виде надстройки, как Apple CarPlay и Android Auto. В последне случае к медиакомплексу нужно будет по проводу подключать совместимый смартфон. Список моделей, которые получат «Яндекс.Авто» пока не раскрывается.

На сегодняшний день платформа «Яндекс» уже встраивается в Renault Kaptur, Nissan X-Trail и Qashqai, а также Cherry Tiggo 5. Кроме того, она установлена на большинстве машин собственного сервиса каршеринга «Яндекса» — «Яндекс.Драйв». Ожидается, что в ближайшие пять лет «Яндекс.Авто» получат ещё два миллиона автомобилей.

Платформу «Яндекс.Авто» представили в сентябре 2017 года. С её помощью можно получить доступ сразу к нескольким онлайн-сервисам компании: навигатору, музыке, погоде, а также голосовому помощнику «Алисе». Головные устройства, работающие под управлением «Яндекс.Авто», предлагаются для установки на некоторые модели Hyundai, Lada, Mitsubishi, Renault, Skoda и Toyota.

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