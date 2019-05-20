Выход Cadillac Escalade нового поколения откладывается

Новый Cadillac Escalade пятого поколения появится на рынке продаж не ранее 2021 года

Премьера Cadillac Escalade пятого поколения состоится в конце 2020 года, а на рынок новый внедорожник выйдет в качестве модели 2021 года.

Прототипы Cadillac Escalade нового были замечены фотошпионами еще в конце прошлого года. Ожидалось, что премьера внедорожника пятого поколения состоится до конца этого года, но, как пишет Cadillac Society, премьера откладывается на год. Об этом изданию сообщил неназванный источник, по словам которого уходящее четвертое поколение ждут небольшие обновления для продолжения жизненного цикла еще примерно на полгода. Известно, что одним из обновлений станет новый цвет в кузовной палитре.

Судя по опубликованным ранее шпионским фото, Cadillac Escalade пятого поколения сохранит фирменный квадратный дизайн и пропорции. Ожидается, что внедорожник получит новую радиаторную решетку в стилистике меньших внедорожников марки, а также перерисованные переднюю и заднюю панели, новую вертикальную оптику как у кроссовера Cadillac XT4 и новые патрубки выпускной системы. По слухам, следующему Escalade полностью переработают интерьер.

Известно, что при смене поколения внедорожник получит новую платформу и независимую заднюю подвеску. По предварительной информации, в моторную гамму нового Escalade войдет 6.2-литровый мотор V8 мощностью 420 л.с. (623 Нм), сочетающийся с 10-ступенчатым «автоматом», а также новый 4.2-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом, дебютировавший в марте текущего года на обновленном Cadillac CT6. На «заряженной» модификации V-Sport отдача агрегата составляет 557 л.с. и 850 Нм крутящего момента. На «гражданских» модификациях модели (не из линейки V-Sport) мощность мотора снижена до 500 сил. Максимальный крутящий момент – до 750 Нм. Также ожидается появление гибридной модификации внедорожника.

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