Peugeot запатентовал в России лифтбек 508

Peugeot запатентовал в России лифтбек 508
16 января 15:11 2020

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения Peugeot 508 в кузове лифтбек. Это может говорить о том, что новинка все же доберется до России, пишет портал Motor.ru

Одобрение типа транспортного средства на эту модель было выдано еще весной 2019 года. Из документа следовало, что россиянам новинка полагается с бензиновым 1,6-литровым турбомотором, дефорсированным со 180 до 150 л.с. и 6-диапазонным «автоматом». Вместе с тем в ОТТС заявлен 177-сильный дизель объемом 2,0 литра с 8-диапазонной автоматической коробкой.

Сроки появления модели в России, как и предварительные цены, пока не озвучены. Если Peugeot 508 доберется до нашего рынка, то его основными конкурентами станут Kia Optima (от 1,3 млн рублей) и Volkswagen Arteon, который должен поступить в продажу в течение 2020 года.

Летом прошлого года в базе Роспатента были опубликованы изображения Peugeot 508 в кузове универсал, однако никаких подтверждений тому, что такой автомобиль появится у дилеров, до сих пор нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2020 года компания Peugeot планирует начать продажи в России нового кроссовера Peugeot 2008. Кроме того, в третьем квартале нынешнего года в России появится еще одна новинка для Peugeot и Citroen, подробности о которой пока держатся в секрете. По итогам 2019 года российские дилеры Peugeot реализовали 4712 автомобилей – на 15% меньше, чем годом ранее.

Peugeot 508 лифтбек

Peugeot 508. Фото: autostat.ru

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AMSRUS
AMSRUS

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