Компания Volvo Car Russia запускает социальную рекламную кампанию #HugMeBelt

В честь 60-летнего юбилея трёхточечного ремня безопасности Volvo Car Russia запускает социальную рекламную кампанию #HugMeBelt (с англ. «обними меня, ремень»).

Кампания призывает пользователей соцсетей проявить заботу о родных и близких, напомнив им собственными селфи из автомобилей о необходимости всегда пристёгиваться ремнём безопасности.

«За 60 лет системы безопасности автомобилей сделали огромный прорыв, но тем не менее именно трёхточечный ремень безопасности остаётся их ключевым элементом, сохраняющим жизни людей, – комментирует Сергей Михайлов, директор по маркетингу Volvo Car Russia. – Забота о людях является основополагающим принципом всего, что мы делаем в Volvo. И мы уверены, что нашим клиентам тоже важно проявлять заботу о других. Ремень безопасности дарит им такое же чувство защищённости, как объятия любимых людей, и мы хотим, чтобы каждый щелчок ремня безопасности напоминал людям о близких, которым они дороги».

Кампания #HugMeBelt призывает пользователей соцсетей публиковать свои селфи с пристёгнутым ремнём безопасности и отмечать на них своих друзей и родственников, напоминая о том, как важно пристёгиваться.

Первыми инициативу #HugMeBelt поддержали гости фестиваля Esquire Weekend, который прошёл в июне в Москве и Санкт-Петербурге.

Ровно 60 лет назад инженер компании Volvo Нильс Болин (Nils Bohlin) подарил миру изобретение, без которого сегодня немыслимо базовое оснащение ни одного автомобиля. В 1959 году V-образный трёхточечный ремень безопасности был установлен на моделях Volvo Amazon и PV544, поставляемых на рынки Скандинавии. Компания Volvo стала первым автопроизводителем в мире, который предложил свои автомобили с такими ремнями безопасности в стандартном оснащении.

Вскоре трёхточечный ремень безопасности стал применяться повсеместно, поскольку Volvo сделала патент на изобретение Болина доступным для всех автопроизводителей.

С тех пор это устройство спасло более миллиона человеческих жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, ремни безопасности снижают риск смерти и получения тяжёлых травм на 45-50% для передних пассажиров. Для задних пассажиров эта цифра возрастает до 75%*.

Трёхточечный ремень безопасности является одним из самых важных устройств безопасности, разработанных в автомобильной промышленности за всю её 120-летнюю историю. Эффективность изобретения Болина подтверждена Патентным бюро Германии, которое внесло ремень безопасности в список восьми патентов, имеющих самую высокую значимость для человечества за столетний период с 1885 по 1985 гг. Имя Болина стоит в одном ряду с такими изобретателями, как Бенц, Эдисон и Дизель.

«Volvo недостаточно быть производителем одних из самых безопасных и надёжных автомобилей. Мы призываем другие автоконцерны обмениваться данными – ради безопасности всех участников дорожного движения», – добавляет Сергей Михайлов.

В 2019 году Volvo Cars сделала ещё один шаг навстречу более безопасному будущему для всех и каждого. В марте компания представила инициативу E.V.A. и открыла свободный доступ к своей цифровой библиотеке, призывая других автопроизводителей беспрепятственно пользоваться накопленными за многие десятилетия знаниями о ДТП и тех травмах, которым подвержены люди разного пола, возраста и телосложения.