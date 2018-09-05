Mercedes-Benz представил свой первый электрический кроссовер

Двухмоторный вседорожник может проехать без подзарядки 450 километров

Компания Mercedes-Benz представила первый серийный электрокроссовер под названием EQC. Он же является первой моделью суббренда EQ, под которым будут выпускаться экологически чистые модели немецкой марки.

Новинка оснащена двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Их суммарная мощность составляет 408 лошадиных сил (300 киловатт), а максимальный крутящий момент равен 765 Нм. Двигатели питаются от комплекта литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, масса которой составляет 650 килограмм. Он расположен в полу между осями.



С нуля до «сотни» электрокроссовер может ускоряться за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 километрах в час.

Запас хода Mercedes-Benz EQC – около 450 километров (в компании отмечают, что показатели пока «предварительные»). Расход электроэнергии в смешанном цикле составляет 22,2 киловатт-часа на 100 километров пробега. В зависимости от типа и мощности зарядочной станции за 40 минут батареи можно «заправить» на 10-80 процентов.



Кроссовер оснащен системой рекуперации энергии при торможении, эффективность работы которой меняется подрулевыми лепестками. Всего предусмотрено пять режимов – от автоматического до максимально эффективного, в котором даже не требуется нажатие на педаль тормоза (автомобиль сразу же начнет быстро замедляться при отпускании акселератора).



При этом электроника будет подсказывать водителю наиболее эффективный стиль вождения, рассчитанный на данных с навигационной системы (повороты, перекрестки и уклон дороги), считанных знаках ограничения скорости и расстояния до автомобилей на маршруте впереди. Например, на проекционный дисплей будет выведена рекомендация убрать ногу с педали газа, если скоро дорога пойдет под уклон.



Помимо этого, кроссовер получит мультимедийную систему MBUX с функцией голосового управления, электронную приборную панель, функцию удаленного запуска климат-контроля и возможность подзарядки на практически любых станциях вне зависимости от владеющей ими компании. Для этого планируется использовать единый аккаунт системы Mercedes me Charge, с которого и будет производиться оплата.



Кроме того, машина получит доступ на сеть станций быстрой подзарядки IONITY, которую совместно развивают BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi и Porsche. К 2020 году в Европе появятся около 400 станций этой сети. Также для модели подготовлена собственная домашняя станция подзарядки.



Сборка Mercedes-Benz EQC будет развернута на заводе в Бремене, где выпускают С-Class и GLC. В серию новинку запустят в следующем году, сообщил источник.