Власти Москвы намерены расширить производственный комплекс на Дубнинской улице

Производственный комплекс на Дубнинской улице, 75 расширят, накануне Москомархитектура согласовала проект его реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в список работ входит как реконструкция уже существующих, так и строительство новых корпусов на территории предприятия.
«Процесс реконструкции запущен для того, чтобы создать современный облик предприятия и комфортные условия труда, что отвечает политике мэра Сергея Собянина по развитию производственных и промышленных объектов. На Дубнинской улице мы получим выполненный в едином стиле комплекс, отделанный декоративной штукатуркой с цветными вставками», – отметил Кузнецов.
Комплекс будет состоять из четырех зданий, каждое из которых будет соответствовать своей функции.
«В состав комплекса входят несколько производственных корпусов, а также офисное и масштабное складское здание для хранения разных типов продукции», – уточняется в материале.
Весь проект будет реализован поэтапно. В рамках него территорию сначала освободят от части корпусов, затем реконструируют оставшиеся, а в завершение возведут два новых здания. В результате общая площадь всех зданий комплекса составит около 50 тысяч квадратных метров.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru