Власти Москвы намерены расширить производственный комплекс на Дубнинской улице

Производственный комплекс на Дубнинской улице реконструируют, расширив общую площадь под объектом до 50 тысяч квадратных метров

Производственный комплекс на Дубнинской улице, 75 расширят, накануне Москомархитектура согласовала проект его реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в список работ входит как реконструкция уже существующих, так и строительство новых корпусов на территории предприятия.

«Процесс реконструкции запущен для того, чтобы создать современный облик предприятия и комфортные условия труда, что отвечает политике мэра Сергея Собянина по развитию производственных и промышленных объектов. На Дубнинской улице мы получим выполненный в едином стиле комплекс, отделанный декоративной штукатуркой с цветными вставками», – отметил Кузнецов.

Комплекс будет состоять из четырех зданий, каждое из которых будет соответствовать своей функции.

«В состав комплекса входят несколько производственных корпусов, а также офисное и масштабное складское здание для хранения разных типов продукции», – уточняется в материале.

Весь проект будет реализован поэтапно. В рамках него территорию сначала освободят от части корпусов, затем реконструируют оставшиеся, а в завершение возведут два новых здания. В результате общая площадь всех зданий комплекса составит около 50 тысяч квадратных метров.

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