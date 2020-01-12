Брошенный Ford Mustang GT500 1967 удивил даже экспертов Shelby <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Как мы можем видеть, не только советские автомобили могут всплывать в заброшенных гаражах. На этот раз под слоями пыли был найден этот Ford Mustang Shelby GT500 1967 года

Помимо данного уникальнейшего экземпляра, в заброшенном гараж находилось еще много чего интересного, но об этом не сегодня.

Ford Mustang был покрыт плотным слое пыли, а спущенные и вросшие в землю оригинальные заводские шины указывали на то, что машина простояла на этом месте довольно долго. Двери гаража были подперты снаружи огромной старой коробкой передач, видимо – в целях безопасности.

Продолжая говорить об автомобиле, обязательно стоит отметить его климатическую установку. Да-да, этот Shelby был оснащен кондиционером, для установки которого владельцу, еще при жизни, потребовалось перенести все приборы с центральной консоли на рулевую колонку. Довольно инновационное решение для тех лет…

Новые обладатели данного раритета просто не смогли не пригласить эксперта из компании Shelby, который, собственно, и подтвердил подлинность данной модели. Он сразу заметил на машине отличительные черты GT500, на которые, возможно, другие бы даже не обратили внимание. Все ключевые элементы автомобили оказались оригинальными. Получить такое экспертное мнение при покупки подобного экземпляра является просто неотъемлемой частью сделки.

На видео, предоставленном покупателями, продемонстрированы все шильдики, номера и надписи, относящие данный Ford Mustang 1967 года к чистокровным Shelby GT500. За все свои годы машину изрядна потрепала коррозия и над ним придется провести огромную восстановительную работу, но сразу после того, как машину попросту помыли под проточной водой, стало ясно, что у этого Ford есть все шансы на новую жизнь.

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Источник Автоцентр.