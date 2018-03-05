Мировая премьера и яркие новинки BMW 4

На Международном автомобильном салоне в Женеве BMW Group представит новые модели из различных сегментов, а также новейшие технологические разработки.

В соответствии с корпоративной стратегией NUMBER ONE > NEXT, основными темами экспозиции BMW станут электромобильность, цифровые технологии и автономное управление. Также акцент будет сделан на расширение предложения BMW Group в премиальном сегменте и развитие линейки моделей BMW X. На автосалоне в Женеве BMW Group дает новый импульс новой модельной экспансии и в очередной раз подчеркивает свой статус производителя новаторских, динамичных и эмоциональных автомобилей премиум-класса.

На Женевском автосалоне – который в этом году проходит уже в 88 раз – состоится международная премьера нового поколения BMW X4. Помимо этого посетители выставочного центра Palexpo смогут увидеть специальную версию BMW M3 CS, которая будет выпущена ограниченной серией, а также новые BMW 2 серии Active Tourer и BMW 2 серии Gran Tourer. В Женеве будет представлен и тандем гибридных спортивных моделей с технологией plug-in – BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe. Наконец, BMW Group также покажет новейшие технологические наработки, позволяющие сократить потребление топлива и уменьшить выбросы углекислого газа, которые были разработаны подразделением BMW EfficientDynamics Next.

Мировая премьера: новый BMW X 4.

Новый BMW X4 – преемник первого среднеразмерного Sports Activity Coupe, мировые продажи которого с момента запуска превысили 200 000 экземпляров. Харизматичная новинка обладает улучшенной динамикой, еще более ярким дизайном, подчеркивающим спортивный характер, роскошным интерьером, новейшими системами помощи водителю и передовыми сетевыми технологиями. Появление в модельном ряду двух бескомпромиссных версий BMW M Performance напоминает о спортивной сущности этого Sports Activity Coupe.

Сочетая впечатляющую динамику и величественный дизайн, новый BMW X4 выглядит как настоящий атлет и выделяется среди остальных моделей BMW X. Мощные и экономичные двигатели нового поколения, уникальные настройки шасси, облегченные конструкции, улучшенная аэродинамика, низкий центр тяжести и идеально сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50:50 обеспечивают невероятное удовольствие от вождения этой спортивной модели. Современные системы помощи водителю гарантируют комфорт и безопасность в поездках, а новейшие функции BMW ConnectedDrive позволяют подключить персональные устройства к автомобилю.

Новый BMW X 2: яркий экстраверт.

Новый BMW X2, недавно пополнивший семейство BMW X, также предстанет миру на Женевском автомобильном салоне 2018. Этот компактный представитель класса Sports Activity Coupe отличается дерзким дизайном и спортивными повадками. Типичный для моделей линейки BMW X строгий внешний вид сочетается с элегантными линиями и притягивающими взгляд деталями, такими как логотипы BMW на задних стойках, которые служат напоминанием о классических купе BMW.

Бензиновые и дизельные двигатели нового поколения, 7-ступенчатая коробка передач Steptronic с двойным сцеплением или 8-ступенчатая коробка передач Steptronic, а также интеллектуальный полный привод BMW xDrive наделяют автомобиль динамичным характером. Список дополнительных опций включает в себя новейшее поколение сервисов BMW ConnectedDrive, современные системы помощи водителю, а также проекционный дисплей для вывода необходимой в поездке информации.

Новый BMW M 3 CS : энергичный, эмоциональный, эксклюзивный.

Подразделение BMW M GmbH продолжает традицию выпуска эксклюзивных специальных версий, спроектированных на базе BMW M3. В Женеве состоится европейская премьера BMW M3 CS, который оснащен специально разработанными двигателем и ходовой частью. Эксклюзивный дизайн новинки открыто заявляет о ее гоночном предназначении. Это четырехдверный спортивный седан, сочетающий в себе динамику, эмоциональность и практичность.

За выдающиеся динамические характеристики автомобиля отвечает шестицилиндровый рядный двигатель с технологией BMW M TwinPower Turbo. Максимальная мощность увеличена на 10 лошадиных сил по сравнению с BMW M3 с пакетом Competition Package и составляет 460 лошадиных сил. Благодаря наличию пакета M Driver’s Package уже в стандартной комплектации BMW M3 CS способен развивать максимальную скорость 280 км/ч (ограничена электроникой) и разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.

Базовое оснащение новинки включает семиступенчатую M коробку передач с двойным сцеплением и технологией Drivelogic, адаптивную M подвеску и трековые шины, разработанные для эксплуатации на гоночных трассах. Всего будет построено 1 200 экземпляров специальной версии BMW M3 CS.

Функциональный интерьер и спортивный характер: новые BMW 2 серии Active Tourer и BMW 2 серии Gran Tourer .

Новинки BMW 2 серии Active Tourer и BMW 2 серии Gran Tourer отличаются тщательно проработанным дизайном, новыми яркими акцентами в интерьере и переработанными силовыми установками. Благодаря идеальному сочетанию вместительности, функциональности, комфорта и характерного для бренда спортивного духа эти модели закрепят успех BMW в сегменте Sports Activity Tourer.

Одна из самых ярких деталей экстерьера новинок – значительно увеличенные характерные решетки радиатора, которые наделяют обе модели особенной выразительностью. Внутри автомобили получили более широкие подушки стандартных сидений и новые материалы отделки, обеспечивающие дополнительные комфорт и индивидуальность. Новое поколение бензиновых и дизельных двигателей повышают эффективность и позволяют получать еще больше удовольствия от вождения. Для BMW 2 серии Active Tourer и BMW 2 серии Gran Tourer доступна широкая линейка трех- и четырёхцилиндровых силовых агрегатов. Кроме того, в модельном ряду представлен и гибрид BMW 225xe iPerformance Active Tourer с технологией plug-in и запасом хода на электротяге до 45 км, не имеющий равных в этом сегменте.

Новое поколение спортивных автомобилей: BMW i 8 Roadster и BMW i 8 Coupe .

Новый BMW i8 Roadster открывает новую главу в истории успеха модели BMW i8: двухместный родстер с электроуправляемым откидным верхом дарит неповторимое ощущение свободы, совмещая в себе динамику спорткара и экологичность гибридного автомобиля.

Новый BMW i8 Roadster – практически бесшумный автомобиль с минимальными выбросами CO2, который сохраняет чистоту окружающего воздуха для еще большего удовольствия от поездок с открытым верхом. BMW i8 Roadster представляет собой воплощение дизайнерской концепции BMW i8 в новом формате автомобиля с его характерными индивидуальными чертами. Двухместный родстер отличается новыми карбоновыми дверями типа «крыло чайки» с алюминиевым наружным каркасом и без рамок для боковых окон, а также карбоновыми порогами, повышающими безопасность водителя и пассажира. Масса нового BMW i8 Roadster без пассажиров и груза составляет 1 595 килограммов, что всего на 60 килограммов больше, чем у BMW i8 в версии купе. Это впечатляюще низкий показатель для автомобиля с открытым верхом.

Благодаря постоянному совершенствованию технологии BMW eDrive и программы интеллектуального управления энергией, новые BMW i8 Coupe и BMW i8 Roadster допускают еще больше сценариев движения исключительно на электрической тяге. Это подчеркивает инновационный образ BMW i8 Coupe и гарантирует незабываемое удовольствие от поездки с открытым верхом в BMW i8 Roadster – бесшумной и без вредных выбросов. В основе впечатляющих характеристик новых моделей лежит обновленная версия литий-ионного аккумулятора, разработанного для BMW i8. Высоковольтный блок расположен по центру автомобилей в основании кузова. Емкость ячеек увеличена с 20 до 34 А·ч, а общий запас энергии вырос с 7,1 до 11,6 кВт⋅ч (нетто: 9,4 кВт⋅ч). Конфигурация ячеек позволяет увеличить отдачу на 9 кВт/12 л.с., которая в пиковых режимах составляет 105 кВт/143 л.с., позволяя новинке совершать еще более динамичные спринты исключительно за счет электроэнергии. Суммарная отдача силовой установки BMW i8 вместе с трехцилиндровым бензиновым двигателем составляет 275 кВт /374 л.с. В результате обе модели демонстрируют впечатляющие динамические характеристики: купе разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды, а родстер – за 4,6 с.

Продолжение истории успеха BMW i : мировой лидер в области электромобильности.

Благодаря успеху бренда BMW i концерн BMW Group окончательно закрепился в качестве одного из главных мировых производителей электромобилей. В 2017 году продажи автомобилей бренда BMW i, BMW iPerformance и MINI с полностью электрическим или гибридным приводом с технологией plug-in превысили рекордную отметку в 100 000 экземпляров. В Европе BMW Group – лидер на рынке в данном сегменте, а электрические модели BMW занимают 21% от всех зарегистрированных электромобилей в регионе. В глобальном масштабе доля зарегистрированных электромобилей BMW составляет 10%. Рыночная доля BMW Group в сегменте электромобилей в Европе и в мире более чем в 3 раза превышает долю компании в традиционном автомобильном сегменте – это впечатляющий успех для такого быстроразвивающегося рынка.

BMW Group продолжает увеличивать модельный ряд электромобилей, следуя стратегии NUMBER ONE > NEXT, которая предусматривает создание 25 полностью электрических или гибридных моделей к 2025 году. Кроме того, бренд BMW i укрепляет свою репутацию и в качестве поставщика систем для электрического рынка в целом. Высоковольтные батареи от BMW i пользуются большим спросом и имеют множество вариантов применения, например, в морских силовых установках, в коммерческих электрических транспортных средствах и в стационарных аккумуляторах энергии.

BMW i является одним из активных участников процесса расширения инфраструктуры для подзарядки электромобилей, а также вносит большой вклад в развитие новых зарядных технологий, таких как беспроводная зарядка BMW Wireless Charging, которая станет доступна для BMW 530e iPerformance в 2018 году.