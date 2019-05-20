Таким бы мог быть бэтмобиль, если бы его создал Ганс Гигер

Таким бы мог быть бэтмобиль, если бы его создал Ганс Гигер
Май 20 10:01 2019

В Сети появились концепт-арты автомобиля Бэтмена, созданные к фильму “Бэтмен навсегда” 1995 года

Автор этих работ Ганс Гигер придумал облик ксеноморфа из фильма “Чужой”.
Бэтмобиль в фильме концепт

Бэтмобиль в версии Гигера не имеет ничего общего с той машиной, которая в итоге появилась в киноленте. Дело в том, что автор только успел предложить свое видение супергеройского авто съемочной группе, однако в итоге к проекту привлекли другую команду.
Бэтмобиль в фильме концепт 2

Впрочем, вариант Гигера выглядит вполне устрашающим за счет особого стиля, в котором работает автор. При этом в нем есть что-то инопланетное – машину проще представить на фоне марсианского пейзажа, чем в декорациях мрачного Готэма.
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AMSRUS
AMSRUS

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