Таким бы мог быть бэтмобиль, если бы его создал Ганс Гигер

В Сети появились концепт-арты автомобиля Бэтмена, созданные к фильму “Бэтмен навсегда” 1995 года

Автор этих работ Ганс Гигер придумал облик ксеноморфа из фильма “Чужой”.



Бэтмобиль в версии Гигера не имеет ничего общего с той машиной, которая в итоге появилась в киноленте. Дело в том, что автор только успел предложить свое видение супергеройского авто съемочной группе, однако в итоге к проекту привлекли другую команду.



Впрочем, вариант Гигера выглядит вполне устрашающим за счет особого стиля, в котором работает автор. При этом в нем есть что-то инопланетное – машину проще представить на фоне марсианского пейзажа, чем в декорациях мрачного Готэма.

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