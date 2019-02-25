В госдуме выступили против ужесточения скоростного режима

Депутаты Единой России считают недопустимым введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Депутаты Единой России выступили против введения штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. По всей вероятности, выступления представителей профильных министерств не убедили депутатов.

По словам зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, выступления представителей профильных министерств не убедили депутатов, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах. Также парламентарий подчеркнул, что в случае принятия решения о снижении ненаказуемого порога превышения скорости должна быть предусмотрена возможность для водителей оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления. Он заметил, что, в случае снижения этого порога с 20 км/ч до 10 км/ч, неучтенным окажется мнение миллионов россиян.

Напомним, что на данный момент власти активно обсуждают вопрос об отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч. В недавнем выступлении, глава департамента транспорта столицы, Максим Ликсутов сообщил, что формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует.

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