Первая партия внедорожников GAC GS8 добралась до российского авторынка

Кроме фото, в сеть было выложено еще и видео с изображением двух GAC GS8. Новость об этом получила широкое обсуждение в соцсети среди ценителей данной марки. Но вот в чем курьезность момента: фото и видеоматериалы были отсняты неподалеку от Реутово.
Второй момент. Если такая модель будет поставляться в Россию в той же комплектации, что и на китайском авторынке, для чего было заклеивать камуфляжем почти что весь низ машин? Что пытаются утаить?
Фото: car.ru
Как уже ранее сообщалось, обсуждаемая новинка для российского авторынка по силовой части оснащается двухлитровым турбомотором на 201 л.с. В роли трансмиссии используется коробка-автомат. Модель GAC GS8 оснащается полноприводной системой.
По предварительной информации, российским автолюбителям обсуждаемая модель будет предлагаться от 1 800 000 рублей.
Напишите в комментариях свое мнение по поводу камуфляжа на замеченных автомобилях линейки GAC GS8. Чего не хотят преждевременно раскрывать автопроизводители?
Старт продаж запланирован на осень этого года.
Как сообщил: Источник
C 2014 года www.amsrus.ru