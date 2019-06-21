Первая партия внедорожников GAC GS8 добралась до российского авторынка

Первая партия внедорожников GAC GS8 добралась до российского авторынка
Июнь 21 15:01 2019

О том, что китайский автогигант GAC собирается привозить в Россию новые внедорожники линейки GS8, не для кого не секрет. Парочку таких авто на платформе автовоза запечатлел случайный свидетель.

Кроме фото, в сеть было выложено еще и видео с изображением двух GAC GS8. Новость об этом получила широкое обсуждение в соцсети среди ценителей данной марки. Но вот в чем курьезность момента: фото и видеоматериалы были отсняты неподалеку от Реутово.

Второй момент. Если такая модель будет поставляться в Россию в той же комплектации, что и на китайском авторынке, для чего было заклеивать камуфляжем почти что весь низ машин? Что пытаются утаить?

GAC GS8

Фото: car.ru

Как уже ранее сообщалось, обсуждаемая новинка для российского авторынка по силовой части оснащается двухлитровым турбомотором на 201 л.с. В роли трансмиссии используется коробка-автомат. Модель GAC GS8 оснащается полноприводной системой.

По предварительной информации, российским автолюбителям обсуждаемая модель будет предлагаться от 1 800 000 рублей.

Напишите в комментариях свое мнение по поводу камуфляжа на замеченных автомобилях линейки GAC GS8. Чего не хотят преждевременно раскрывать автопроизводители?

Старт продаж запланирован на осень этого года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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