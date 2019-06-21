Первая партия внедорожников GAC GS8 добралась до российского авторынка

О том, что китайский автогигант GAC собирается привозить в Россию новые внедорожники линейки GS8, не для кого не секрет. Парочку таких авто на платформе автовоза запечатлел случайный свидетель.

Кроме фото, в сеть было выложено еще и видео с изображением двух GAC GS8. Новость об этом получила широкое обсуждение в соцсети среди ценителей данной марки. Но вот в чем курьезность момента: фото и видеоматериалы были отсняты неподалеку от Реутово.

Второй момент. Если такая модель будет поставляться в Россию в той же комплектации, что и на китайском авторынке, для чего было заклеивать камуфляжем почти что весь низ машин? Что пытаются утаить?

Как уже ранее сообщалось, обсуждаемая новинка для российского авторынка по силовой части оснащается двухлитровым турбомотором на 201 л.с. В роли трансмиссии используется коробка-автомат. Модель GAC GS8 оснащается полноприводной системой.

По предварительной информации, российским автолюбителям обсуждаемая модель будет предлагаться от 1 800 000 рублей.

Напишите в комментариях свое мнение по поводу камуфляжа на замеченных автомобилях линейки GAC GS8. Чего не хотят преждевременно раскрывать автопроизводители?

Старт продаж запланирован на осень этого года.

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