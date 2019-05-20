Культовые авто: теперь они есть и в Москве

Раритетные и необычные автомобили теперь можно посмотреть во вновь открывшемся музее М. О. С. Т., расположенном в Москве в основании Крымского моста, между Парком культуры им. Горького и парком Музеон

В Москве в основании Крымского моста, между Парком культуры им. Горького и парком Музеон, открылся необычный музей — культовых автомобилей М. О. С. Т.

Он создан сообществом Mad Buckets, широко известным как организатор различных мероприятий, соревнований и пробегов для классических американских и европейских автомобилей, при поддержке крупных кастом-мастерских BigBoysBigToys и M-Customs.

Входа в музей два. Основной — со стороны парка Музеон, где посетителей встречает Chevrolet Impala 1958 года. Chevrolet назвали свои самые грациозные и спортивные модификации Bel Air именем Импала, а впоследствии они стали отдельной моделью. Эти автомобили выпускались только в кузове хардтоп-купе (купе без центральной стойки) и кабриолет.

Представленный экземпляр выпущен в год премьеры модели. Под капотом 4,6-литровый двигатель мощностью 185 л.с. В 2018 году машина участвовала в крымском авто-фестивале «Мост» в Ялте и в пробеге из Санкт-Петербурга в Сочи.

Основная экспозиция музея будет меняться, примерно раз в три месяца. Выставленные автомобили планируется объединять единой тематикой: эпохой в дизайне, маркой и историей ее развития и т.д.

На фото стрит-род на базе Lincoln-Zephyr 1939 года выпуска. Он создан мастерскими в США, под капотом двигатель General Motors объемом 5,3 литра мощностью 270 л.с. Подобные проекты позволяют дать вторую жизнь классическим авто и эксплуатировать их, не ограничивая себя в комфорте. Базовым вариантом двигателя в Lincoln-Zephyr был V12 объемом 4,4 литра мощностью 110 л.с.

Chevrolet K5 Blazer 1979 — представитель семейства полноразмерных внедорожников концерна General Motors, выпускавшийся с 1969 по 1991 годы.

Когда данный экземпляр 1979 года попал в руки Big Boys’Big Toys, его суть кардинально изменилась. K5 Blazer был разобран, мастера усилили и облегчили раму, удалили передний мост, поставив многорычажную подвеску и рулевую рейку. Задний мост заменили на спортивный. Установили регулируемые гоночные амортизаторы, 6 и 4-поршневые тормоза Wildwood, 5-ступенчаттую усиленную коробку передач. Место двигателя занял 8,1-литровый агрегат, развивающий около 550 л.с. Кузов же был особым образом подготовлен, удалена вся глубокая ржавчина, а далее зафиксирован нарочито неряшливый вид.

Помимо выдающейся внешности, Dodge Lil’ Red Express, выпускавшийся в 1978-1979 годах, имел впечатляющие технические характеристики. 5,8-литровый чугунный V8 двигатель выдавал 225 л.с. и 398 Н∙м, что позволило Dodge Lil’ Red Express разгоняться до 60 миль в час за 6,6 секунды и на время стать самым быстрым серийным автомобилем в мире.