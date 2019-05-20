Культовые авто: теперь они есть и в Москве

Фото: Светлана Парфенова
В Москве в основании Крымского моста, между Парком культуры им. Горького и парком Музеон, открылся необычный музей — культовых автомобилей М. О. С. Т.
Он создан сообществом Mad Buckets, широко известным как организатор различных мероприятий, соревнований и пробегов для классических американских и европейских автомобилей, при поддержке крупных кастом-мастерских BigBoysBigToys и M-Customs.
Входа в музей два. Основной — со стороны парка Музеон, где посетителей встречает Chevrolet Impala 1958 года. Chevrolet назвали свои самые грациозные и спортивные модификации Bel Air именем Импала, а впоследствии они стали отдельной моделью. Эти автомобили выпускались только в кузове хардтоп-купе (купе без центральной стойки) и кабриолет.
Представленный экземпляр выпущен в год премьеры модели. Под капотом 4,6-литровый двигатель мощностью 185 л.с. В 2018 году машина участвовала в крымском авто-фестивале «Мост» в Ялте и в пробеге из Санкт-Петербурга в Сочи.
Основная экспозиция музея будет меняться, примерно раз в три месяца. Выставленные автомобили планируется объединять единой тематикой: эпохой в дизайне, маркой и историей ее развития и т.д.
На фото стрит-род на базе Lincoln-Zephyr 1939 года выпуска. Он создан мастерскими в США, под капотом двигатель General Motors объемом 5,3 литра мощностью 270 л.с. Подобные проекты позволяют дать вторую жизнь классическим авто и эксплуатировать их, не ограничивая себя в комфорте. Базовым вариантом двигателя в Lincoln-Zephyr был V12 объемом 4,4 литра мощностью 110 л.с.
Chevrolet K5 Blazer 1979 — представитель семейства полноразмерных внедорожников концерна General Motors, выпускавшийся с 1969 по 1991 годы.
Когда данный экземпляр 1979 года попал в руки Big Boys’Big Toys, его суть кардинально изменилась. K5 Blazer был разобран, мастера усилили и облегчили раму, удалили передний мост, поставив многорычажную подвеску и рулевую рейку. Задний мост заменили на спортивный. Установили регулируемые гоночные амортизаторы, 6 и 4-поршневые тормоза Wildwood, 5-ступенчаттую усиленную коробку передач. Место двигателя занял 8,1-литровый агрегат, развивающий около 550 л.с. Кузов же был особым образом подготовлен, удалена вся глубокая ржавчина, а далее зафиксирован нарочито неряшливый вид.
Помимо выдающейся внешности, Dodge Lil’ Red Express, выпускавшийся в 1978-1979 годах, имел впечатляющие технические характеристики. 5,8-литровый чугунный V8 двигатель выдавал 225 л.с. и 398 Н∙м, что позволило Dodge Lil’ Red Express разгоняться до 60 миль в час за 6,6 секунды и на время стать самым быстрым серийным автомобилем в мире.
Представленный в музее экземпляр серьезно модифицирован в России в мастерской Big Boys’ Big Toys. Объем мотора доведен до 6,7 литра, мощность около 550 л.с. Установлена усиленная АКП, дисковые тормоза. Подвеска немного усилена, но без серьезных изменений.
Один из залов музея оборудован смотровой ямой, что позволит посетителям познакомиться либо с техническим устройством кастомных автомобилей, либо с решениями инженеров прошлых десятилетий на примере машин, прошедших комплексную реставрацию.
Сейчас над ямой стоит Chevrolet Monte Carlo 1983 года выпуска. Он относится к четвертому поколению модели. История представленного экземпляра весьма интересна. Он был найден в Красноярске специалистами мастерской Big Boys’ Big Toys и доставлен в Москву. Установлен доработанный 6,3-литровый двигатель с нагнетателем Weiand, который сейчас выдает 520 л.с., 6-ступенчатая механика от Corvette и задний мост, рассчитанный на нагрузку 1500 л.с. Трубчатые рычаги, современная рейка и спортивные дисковые тормоза Wilwood обеспечивают управляемость в духе современного спорткара. Проработана и внешняя стилистика автомобиля.
Кроме популярности модели Mercury Eight у обычных автомобилистов, особую любовь эти авто получили у кастомайзеров. Кузов стал отличной основой для нового направления кастомайзинга — lead sled (свинцовые сани). По канонам данного стиля, автомобиль с подобной формой максимально занижается, укорачиваются стойки крыши, убирается лишний хром, дверные ручки, антенны и все выпирающие элементы. Основная цель — придать изгибам кузова максимальную плавность, при этом профиль автомобиля должен быть как можно ниже к земле и выглядеть максимально вытянутым. После черновых кузовных работ, дефекты на кузове выравнивались с помощью расплавленного свинца, отсюда и название «свинцовые сани».
Данный проект на базе автомобиля 1950 года создан специалистами M-customs. Передняя стойка занижена на 5,5 дюйма, задняя на 6,5 дюйма, центральная стойка переделана в наклонную. Удалены все наружные детали, за которые может зацепиться взгляд, в кузов утоплены фары и фонари. Особое внимание уделено материалам салона.
Дизайн модели Special стал первой послевоенной новинкой Buick, чем привлек большое число новых покупателей. Это поколение выпускалось с 1949 по 1958 годы, и его внешность радикально менялась каждый год. Данный экземпляр 1950 года находится в оригинальном, но не очень хорошем состоянии. Его ждут восстановительные работы.
Пикап Chevrolet C-10 1965 года выпуска встречает гостей музея на входе со стороны парка им. Горького.
Dodge A100 — это модельный ряд компактных фургонов и грузовиков, производимых и продаваемых компанией Chrysler для марки Dodge в США и для марки Fargo в Канаде в 1964-1970 года. Этот экземпляр 1965 года находится в оригинальном состоянии, но будет восстанавливаться и дорабатываться в ярком стиле пативэна.
Mercury — ныне не существующая марка, входившая когда-то в концерн Ford и предлагавшая автомобили начального премиального уровня. Флагманской моделью, начиная с 1975 года, являлся Grand Marquis. Этот роскошный седан 1978 года может конкурировать по оснащению со многими современными автомобилями: электроприводы сидений, окон и зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач и пламенное сердце — 360-сильный мотор объемом 7,5 литра.
Chevrolet Corvette — это третье поколение модели, выпускавшееся с 1968 по 1982 годы (на выставке машина 1970 года). Двигатель объемом 5,7 литра мощностью 300 л.с.
Еще один зал музея отведен под тематические кинопоказы и лекции. Расписание будет анонсироваться на сайте и в соцсетях. За дополнительную плату можно попробовать свои силы на крутом современном гоночном симуляторе. В процессе создания фотозона, кафе и небольшая мастерская, в которой можно будет пройти мастер-классы. Еще два соседних помещения займут барбершоп и тату-студия. Разумеется, все будет оформлено в «автомобильном» духе. Погулять по музею можно самостоятельно, либо заказать подробную экскурсию.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru