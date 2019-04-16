Состоялась премьера Suzuki New Vitara в леденящей палитре Песни Льда и пламени

Премьера очередного цикла культового сериала стала долгожданным подарком для многомиллионной армии поклонников картины по всему миру.

А слоган коммуникационной кампании новой Suzuki Vitara «Живи игрой!» как нельзя кстати отражает дух модели и эмоциональное состояние фанатов сериала. Участие в проекте именно модели Vitara лишний раз подчеркивает особую роль легендарного кроссовера в линейке японской марки.

Автомобиль расположился на импровизированном холме в окружении пробивающихся сквозь холодные скальные глыбы папоротников и мхов, а загадочный волк охраняет вверенное ему сокровище – Suzuki New Vitara.

Восьмой сезон сериала, основанного на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р. Мартина, в отличие от предыдущих сезонов, состоит из 6 эпизодов. Он экранизирует черновой вариант второй половины последней книги под рабочим названием «Мечта о весне», которая не была завершена писателем до написания сценариев к сериям последнего сезона.