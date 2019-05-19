B-Tuning: Готовы ко второму этапу СМП РСКГ

Юниорский состав пилотов профессиональной гоночной команды B-Tuning провел интенсивные двухдневные тренировки на Нижегородском кольце.

Не секрет, что нашей главной задачей в отечественном кольце является подготовка молодых пилотов, а с учетом того, что прошлогодний этап в Нижнем Новгороде проходил без участия юных спортсменов, “вкат” в новую для многих ребят трассу является важным слагаемым их успеха в предстоящие выходные.

Из наших пилотов только двое уже имеют опыт выступлений на автодроме под Богородском – это Артемий Лякин и Илья Дощечкин, боровшиеся здесь в юниорском зачете в 2017 году и даже отметившиеся поул-позицией (Дощечкин) и серебряным кубком (Лякин). Вдобавок, Илье удалось неплохо познакомиться с ней в прошлом сезоне в ходе этапов местной гоночной серии. Для Артемия же NRing припас небольшой “сюрприз” в виде измененной конфигурации первого сектора: в прошлом году на этапе СМП РСКГ опробовать его могли лишь “взрослые”.

Остальные же ребята выехали на асфальт НРинга впервые. Асфальт, к слову, непростой: покрытие Нижегородского кольца – довольно скользкое даже при сухой погоде, и вероятность ошибки на нем значительно возрастает. Ну а погода здесь традиционно непредсказуема…

В ходе тренировок тренер команды Антон Захаров работал с молодыми пилотами над траекторией и техникой прохождения хитрых поворотов нижегородского автодрома. Достаточное время удалось посвятить и настройке машин. Можно с уверенностью сказать, что тренировки прошли не зря. Ребята не только получили ценный “вкат”, но и заметно улучшили свои результаты, что послужит хорошим подспорьем в пятничных квалификационных заездах.

Уже на официальных сессиях к “младшему” составу команды присоединился Антон Переборский, защищающий цвета B-Tuning в категории S1600. Новичок СМП РСКГ неплохо провел свой дебютный этап в Грозном, продемонстрировав стабильную езду и умение добираться до финиша, что в таком непредсказуемом классе (недаром предшественник S1600 – класс Национальный – получил в народе прозвище “Эмоциональный”) может сыграть важную роль при подсчете очков. Надеемся, что это важное качество Антон сможет сохранить и в дальнейшем.