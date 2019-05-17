Bentley Flying Spur – роскошный седан класса Gran Turismo

В честь 100-летнего юбилея Bentley Motors представил роскошный седан Flying Spur

В год столетнего юбилея компания Bentley Motors – британский производитель роскошных автомобилей класса Gran Turismo – меняет представление о роскоши и удовольствии от вождения, представляя абсолютно новый седан Flying Spur.

Новейший Bentley Flying Spur, гармонично сочетающий характеристики спортивного седана и роскошного лимузина, роднит с предшествующей моделью лишь историческое имя. Новый автомобиль способен подарить исключительные ощущения в поездке как водителю, так и пассажирам. Как и представленный недавно Continental GT, новый Flying Spur разработан с чистого листа, он раздвигает границы технологий и исполнения, определяя стандарты производительности и стиля в своем сегменте. Это прослеживается в роскошном салоне новой модели: здесь внимание привлекает уникальная для автоиндустрии трехмерная текстурированная кожаная обивка. Новый материал, разработанный ведущими мастерами Bentley в английском Крю, – лишь одна из множества передовых технологий и особенностей, которые Bentley предложит клиентам с появлением третьего поколения седана класса Gran Turismo.