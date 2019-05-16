Volvo Car Group подписывает многомиллиардные соглашения с компаниями CATL и LG Chem о поставках аккумуляторов

Volvo Car Group подписала соглашения по долгосрочному сотрудничеству с CATL и LG Chem по поставкам литий-ионных батарей для нового поколения автомобилей Volvo и Polestar.

Согласно договорённостям компаний, аккумуляторными модулями будут обеспечены все рынки Volvo Car Group для производства моделей на новой платформе SPA2 и уже существующей платформе CMA. Это становится очередным шагом на пути реализации амбициозной стратегии электрификации Volvo Cars.

В 2017 году Volvo Cars впервые в истории автоиндустрии объявила о намерении электрифицировать все новые автомобили начиная с 2019 года. Эта инициатива была подкреплена заявлением о том, что к 2025 году полностью электрические автомобили составят половину общего объёма продаж.

«У Volvo Cars электрическое будущее, и мы твёрдо намерены оставить двигатели внутреннего сгорания в прошлом, – комментирует Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Наши соглашения с CATL и LG Chem – наглядный пример действий, которые помогут нам достигнуть амбициозных целей в области электрификации».

Собственная линия сборки аккумуляторов Volvo Cars находится сегодня на этапе строительства на заводе в Генте (Бельгия). Оно завершится к концу этого года, и первым полностью электрическим автомобилем Volvo станет отмеченный многочисленными наградами компактный кроссовер XC40. Гибридные версии этой модели производятся на заводе в Генте уже сегодня.

Компактная модульная архитектура CMA сегодня лежит в основе Volvo XC40, полностью электрического фастбэка Polestar 2 и ряда моделей бренда LYNK & CO, находящегося в совместном владении Volvo Cars и Geely. Начиная с этого года все три модели будут сходить с конвейера на заводе в Луцяо (Китай), деятельность которого находится в ведении Volvo Cars.

Будущая платформа SPA2 представляет собой новое поколение архитектуры масштабируемой платформы SPA – собственной разработки Volvo Cars. Платформа ляжет в основу новых автомобилей Volvo в начале следующего десятилетия. SPA – одна из самых продвинутых платформ во всей автоиндустрии. На сегодняшний день на её базе производятся все автомобили 90-й и 60-й серий. Первой моделью Volvo на базе SPA2 станет внедорожник XC90 нового поколения.