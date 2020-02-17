Kia Motors представляет первые фотографии кроссовера Sorento IV поколения

Дизайнеры KIA следовали концепции «изящной смелости»

Более уверенный, солидный и желанный дизайн экстерьера

Высококлассный интерьер и премиальное качество отделочных материалов

Передовые возможности связи, помощи водителю и информационно-развлекательные технологии

Мировая премьера состоится на Женевском международном автосалоне 2020 года

KIA Motors публикует первые официальные фотографии нового, четвертого поколения своего кроссовера Sorento. Мировая премьера модели для широкой публики состоится на Женевском международном автосалоне 2020 года

При разработке нового Sorento дизайнеры KIA руководствовались концепцией «изящной смелости» (refined boldness), ориентированной на сохранение эстетики внушительного, мощного автомобиля, свойственной предыдущим поколениям модели, но с гораздо более высокой степенью утонченности и элегантности. Новый дизайн Sorento более стилен, чем когда-либо прежде. В облике хорошо заметны более «острые» линии и «непрерывные» поверхности – кроссовер выглядит проработанным тщательнее и детальнее, чем его предшественник. Современные геометрические элементы, увеличившийся наклон стоек крыши, протяженные линии – все это сделало внешность Sorento более солидной и привлекательной, чем когда-либо прежде.

Передняя часть кроссовера теперь также выглядит увереннее. Использован новейший вариант дизайна фирменной решетки радиатора «улыбка тигра» (tiger nose) – она стала крупнее, основные фары оказываются как бы интегрированы в ее поверхность. Фары скомбинированы со светодиодными дневными ходовыми огнями – такой вариант дизайна получил название «глаз тигра». Это решение привлекает дополнительное внимание: характерные линии, очерчивающие «глаза тигра» выглядят очень эффектно.

При взгляде на автомобиль сбоку, заметно, что пропорции Sorento незначительно, но изменились: он выглядит более длинным, при этом передний и задний свесы стали меньше, а колесная база – больше. Увеличилась и длина капота: передняя стойка крыши смещена назад, на 30 мм относительно передней оси – так создается более спортивный образ. Нижняя кромка капота подчеркивает рельеф передних крыльев, а затем гармонично переходит в хорошо заметную линию по всей длине кузова, заканчивающуюся у задних фонарей, также получивших новый, вертикальный дизайн.

Интерьер KIA Sorento стал привлекательнее, эффектнее и роскошнее. Сохранив великолепную практичность, кроссовер предлагает теперь самые передовые информационно-развлекательные функции и отделочные материалы премиального качества. Салон Sorento IV поколения – один из наиболее высококачественных среди всех моделей KIA на сегодняшний день. При этом сохранился потрясающий простор, ставший фирменной чертой Sorento за 18-летнюю историю модели. По-прежнему предлагается и возможность трансформации салона для организации трех рядов посадочных мест.

Тщательно проработанный и изысканный салон нового Sorento – образец нового поколения интерьерного дизайна KIA. Здесь использованы металлические элементы отделки, кожа и рельефные поверхности с эффектом натурального дерева, при этом – удобно интегрированы самые современные технологические решения, обеспечивающие доступ в информационные сети, работу систем помощи водителя и информационно-развлекательные функции.

Мультимедийная система Sorento получила новый сенсорный экран с диагональю 10,25 дюймов, на который также выводится информация аудиовизуальной навигационной системы. 12,3-дюймовый дисплей цифровой панели приборов обеспечивает максимально четкое и наглядное отображение всей необходимой водителю информации. В целом, оснащенность нового Sorento современными решениями и системами делает его самой высокотехнологичной на сегодняшний день моделью KIA.

Четвертое поколение Sorento продолжит играть ключевую роль в обновляющейся линейке кроссоверов и внедорожников бренда, в которую входят на сегодняшний день Seltos, Stonic, Sportage, Telluride и Mohave. Новая модель стала результатом сотрудничества всех трех дизайн-центров глобальной «дизайнерской сети» KIA, расположенных в Корее, Европе и Северной Америке. Абсолютно новая платформа Sorento четвертого поколения позволяет повысить стандарты в сегменте среднеразмерных кроссоверов благодаря простору, практичности и качеству, которых удалось добиться при создании.