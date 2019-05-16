Уникальный Bentley Bentayga Pikes Peak уже в России

Единственный в мире Bentley Bentayga лимитированной серии Pikes Peak в цвете Radium эксклюзивно представлен в России.

Компания Bentley впервые в России представляет динамичный Bentayga Pikes Peak – модель ограниченной серии от ателье Mulliner. Один из девяти автомобилей серии, единственный автомобиль в эксклюзивном зеленом цвете Radium, созданный в честь победы внедорожника Bentley в гонке по подъему на гору Пайкс-Пик (США, Колорадо), доступен для клиентов в Москве. Остальные восемь автомобилей серии выполнены в роскошном черном цвете Onyx.

Глава Bentley в России Кристиан Шлик отмечает: «Эксклюзивная версия Bentayga Pikes Peak подтверждает выдающиеся динамические возможности внедорожника от Bentley и демонстрирует, что Bentley Motors является единственным в мире автопроизводителем, способным сочетать высочайшую степень роскоши и захватывающую дух динамику. Эта комбинация пользуется неизменной популярностью у клиентов в России, и мы рады представить этот абсолютно уникальный автомобиль в Bentley Москва-Волгоградский Авилон».

Bentley Bentayga лимитированной серии Pikes Peak создан мастерами ателье Mulliner, специализирующегося на выпуске автомобилей по индивидуальному заказу. Внедорожник получил уникальные элементы оформления, указывающие на особый статус модели. Bentley Bentayga Pikes Peak окрашен в эксклюзивный цвет из палитры ателье Mulliner – зеленый Radium. Особый характер уникального спортивного автомобиля подчеркивают черные суппорты карбон-керамической тормозной системы, 22-дюймовые колеса, изготовленные специально для модели ограниченной серии, а также карбоновые декоративные элементы со схемой трассы Pikes Peak в салоне.