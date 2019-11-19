АМПП принимает оплату штрафов с нарушением закона

Вы оплачиваете штраф в работающем, официальном приложении Парковки Москвы New (Парковки 2), а как вы сможете подтвердить оплату?

В ходе тест-драйва Renault Sandero Stepway в начале июня 2019 года внес в приложение «Парковки Москвы New» (Парковки-2) (Разработчик: Департамент Транспорта г. Москвы) не только номер автомобиля, но и СТС сразу. Для того что бы не только парковать автомобиль, но и получать уведомления о штрафах.

Отфиксировал старые штрафы – «не мои» и счастливо продолжил изучение автомобиля периодически поглядывая на обновления в приложении. И вот 06.06.2019 прилетает штраф: скорость.

Я совершенно уверенный в правильности поступка жму оплатить тут же в приложении. Штраф оплачен – бинго! И началось…

Тыкал, тыкал в поиске квитанции или какого-то подтверждения об оплате – нет его. Просто нет никаких электронных чеков, квитанций или других документов об оплате.

То есть вносите вы деньги на счет (кошелёк) в приложении – подтверждение у вас есть: платите со своей карты. В вашем банке легко подтвердят транзакцию. А вот отдельно на оплату штрафа – никаких подтверждающих документов нет. Я с письмом к разработчикам. Они меня переводят на Дептранс, те в свою очередь отправляют в АМПП. И начинается ЧЕТЫРЕХмесячная переписка.

В это же время сотрудники пресс-парка Renault проявляют просто бескомпромиссную, полицейскую стойкость и с частотой раз в неделю: «Алексей, вы оплатили штраф? Пришлите квитанцию».

Штрафа, естественно, ни в одной базе нет. Ни на сайте ГИБДД, ни в моем банке – он оплачен!

Если бы автомобиль был личным – забил бы и все. Но в пресс-парк Renault нужна квитанция. Да и чисто из юридической чистоты – я оплатил штраф, а где подтверждение этого финансового перформанса?

При использовании любого приложения есть несколько вариантов оплаты. Либо банковской картой, либо через пополняемый мобильный кошелек. В указанном приложении, при условии использования мобильного пополняемого кошелька, должна сохраняться история платежей. Например, в деталях операций должна быть или ссылка на платежное поручение или электронный чек. Именно эти документы и подтверждают списание денег с электронного кошелька и оплату штрафа. Потребитель-пользователь приложения не должен и не обязан бегать по организациям (администрирующим правонарушение) и банкам, чтобы подтвердить факт оплаты. Именно на организации, эксплуатирующей конкретное приложение, лежит обязанность обеспечить подтверждение проведенной оплаты. Когда авторы приложения Парковки Москвы не предоставляют чек по факту оплаты штрафа – они безусловно нарушают закон.



И вот в результате многоходового уточнения деталей штрафа и нарушения ПДД мне приходит ответ из АМПП: «Обратитесь в банк-эквайер ПАО «ВТБ».

Ну хорошо, но почти сразу представил вытянутые лица сотрудников ВТБ: «что, что вам дать? По какой такой причине»?

Сходил. Два раза в отделения для физиков, потом в отделение для юрлиц – результата ноль, только куча адреналина и нервов. Сотрудники ВТБ в отделениях просто даже не представляют, что и на каком основании мне надо. И я их понимаю.

Электронный кошелек приложения «Парковки Москвы New» видимо обслуживается банком ВТБ, но как они одну транзакцию оттуда выкопают и на каком основании? Это же, по идее, должна быть выписка со счета юрлица. А если все остальные оштрафованные за квитанциями пойдут – всем давать выписки со счета ВТБ? Бред, согласен.

Вступаю с поддержкой ВТБ в переписку. Ну и после многоколенных уточнений получаю то, что и ожидал.

Ну а от лица приложения мне АМПП уже ответил – круг замкнулся. То есть штраф получить очень можно, оплатить его почти легко, а вот получить подтверждение исполнения закона – а зачем? Никто об этом и не думал даже!

И вот тут возник ряд вопросов, которые, наверное, должен решить суд:

Дептранс или ГКУ «АМПП» не нарушают никаких законов принимая платежи в счет погашения штрафа без предоставления чеков или квитанций? В частности: Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019) и “Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2019) Как в такой ситуации можно получить квитанцию или чек, именно об оплате штрафа, а не пополнении кошелька? Насколько компетентен сотрудник АМПП Ж.А. Деяк отправляя меня за выпиской в банк? Насколько его компетенция соответствует занимаемой должности?

И финальный вопрос к ГКУ «АМПП»: Вы точно ничего не хотите поправить в своей работе, в частности работу приложения? Вы точно не предоставляете мне и остальным плательщикам штрафов подтверждение оплаты штрафа? Мы продолжаем этот процесс в суде?

А всем автовладельцам в очередной раз совет: платите через сайт или приложение банка, хотя и им, как и госорганам сегодня верить нельзя, но в банках хотя-бы можно достучаться до правды.