Mitsubishi Outlander в России. История успеха длиною в 250 000 автомобилей

Mitsubishi Outlander многократно удостаивался различных автомобильных наград, остается неизменным лидером продаж марки в России

Компания ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, имеет честь объявить о том, что в России было продано более четверти миллиона автомобилей модели Outlander.

В честь этого важного для компании события было принято решение предоставить дополнительную «юбилейную» поддержку по trade-in* в размере 50 000 рублей на Mitsubishi Outlander 2.0 л, которая в сумме теперь составит до 300 000 рублей и будет действовать до конца июня 2019 года.

Самый популярный кроссовер от Mitsubishi официально появился в России в 2003 году. В сентябре 2010 года было налажено его производство модели на заводе в Калуге, с тех пор в России продаются Outlander только локальной сборки. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).

В прошлом году кроссовер получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.

Кроме изменений элементов экстерьера, интерьера и опционального оснащения, автомобиль получил новые настройки подвески и рулевого управления, что положительно отразилось на уровне обратной связи и комфорте при вождении автомобиля. Как и в предыдущем модельном году автомобиль доступен с передним или полным приводом в зависимости от комплектации.

Mitsubishi Outlander многократно удостаивался различных автомобильных наград, остается неизменным лидером продаж марки в России и по праву входит в ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов в стране.

Статистика продаж 2003-2019 гг