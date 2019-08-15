Коленные подушки безопасности не так уж и безопасны, как считается

Коленные подушки: эксперты начали сомневаться в их необходимости

Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) сделали неожиданный вывод. Оказывается, так называемые коленные подушки безопасности, которые сейчас устанавливают на многие современные автомобили, могут быть не такими уж и полезными.

Как сообщает сайт Авто Mail, специалисты IIHS внимательно изучили результаты аварий в 14 штатах США за последние годы, а также краш-тесты. Они обратили внимание, что, например, при боковых ударах коленные подушки вообще не оказывают никакого влияния на здоровье водителя и пассажира.

При фронтальных столкновениях на небольшой скорости они и даже могут навредить — судя по всему, коленные подушки увеличивают риск травм нижних конечностей (в первую очередь— голени и правого бедра у водителей).

Правда, при авариях на высокой скорости коленные подушки уже защищают человека. И речь не только о ногах. Например, такие подушки ограничивают перемещение тела вперёд и помогают уменьшить травмы у непристёгнутых водителя и пассажира.

При анализе статистики выяснилось, что в машинах с коленными подушками водитель и пассажир получали травмы на 0,5% реже, чем в автомобилях без таких подушек. Хотя эксперты признают — разница в данном случае минимальна и может объясняться массой других причин.