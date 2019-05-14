В Москве на три месяца ограничат движение по ТТК

С 15 мая по 15 августа в Москве ограничат движение по ряду улиц

Столичная мэрия сообщает, что движение частично закроют на одной полосе участка от Новодевичьей до Лужнецкой набережной из-за ремонта дорожного покрытия. Кроме того, в этот же временной промежуток нельзя будет съехать с Большой Тульской улицы на ТТК в сторону улицы Вавилова.

Плюс ко всему с 15 мая движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и САО. Так, с середины мая по начало июня в связи с инженерными работами нельзя будет проехать по одной полосе Рязанского проезда в районе дома 8 по Новорязанской улице, а также Рязанского переулка от дома 9, строения 6 по Новой Басманной улице до дома 6 по Рязанскому переулку. Кроме того, с 15 мая по 30 мая ограничат движение по одной полосе Пресненского вала, а также в Столярном переулке. В этот же период нельзя будет проехать по одной полосе улицы Красная Пресня.

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