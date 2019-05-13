Renault Россия была удостоена «золота» Effie Awards Russia 2019 в номинации «Устойчивый успех»

Компании Renault во второй раз становится золотым призером премии Effie

Компании Renault удалось полностью изменить существующую в России парадигму покупки автомобиля. Первым шагом на пути к абсолютному лидерству в сфере digital на российском авторынке для Renault стал запуск платформы для продаж новых автомобилей онлайн в 2016 году. Представленная изначально стратегия по максимальной цифровизации клиентского пути была шаг за шагом воплощена в жизнь, в результате сейчас клиенты Renault могут приобрести онлайн широкий спектр товаров и услуг: новые и подержанные автомобили, финансовые продукты и аксессуары, оценка автомобиля для сдачи в трейд-ин.

В завершение собственной цифровой трансформации Renault Россия совершила еще один прорыв и оформила созданную для себя платформу в коробочное решение для дилерской сети. В результате на сегодняшний день компания Renault Россия открыла для своих клиентов сеть цифровых витрин на основе 135 дилерских центров.

Благодаря проведенной цифровизации были успешно реализованы поставленные бизнес-задачи:

10% автомобилей продается онлайн (с момента запуска продано более 30 000 автомобилей);

средний чек онлайн >1 млн руб;

1-е место по клиентской удовлетворенности дилерскими сервисами (предварительные результаты NCBS).

Renault Россия становится золотым призёром премии Effie уже второй раз. В 2018 году проект начального этапа цифровой трансформации – «Онлайн-Шоурум» – был удостоен «золота» в номинации «Транспорт и логистика».

Effie Awards Russia – главная награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России, национальный этап Effie Worldwide. В 2019 году в финал прошло 187 проектов из общего конкурса и 10 проектов из конкурса Effie Positive Change Russia. «Золото» в номинации «Устойчивый успех» для Effie Awards Russia вручается впервые в истории премии в России.

Effie Awards – самая престижная в мире награда в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций – эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах, на 5 континентах и на глобальном уровне. Миссия Effie – поощрять эффективные проекты, профессионалов в сфере маркетинга и способствовать развитию отрасли.