FCA объявила о запуске автомобильной экосистемы в 2019 году

Основная функция новой экосистемы – оперативно и безопасно обрабатывать бортовые данные

Новая «экосистема» должна повысить удобство и качество сетевых услуг, предлагаемых владельцам автомобилей FCA. Ее основная функция – оперативно и безопасно обрабатывать бортовые данные. В основу разработки легла облачная платформа HARMAN Ignite. В арсенале нового автомобильного помощника: уведомления о прохождении ТО, поиск заправочных или зарядных станций, сообщения о пробках и т. д. Обновление данной системы осуществляется автоматически по беспроводной сотовой сети.

Платформа обеспечит владельцам подключение к сетям 4G, а затем к 5G. «Экосистема» разработана для всех регионов, где присутствует бренд и может работать с любым поставщиком услуг.В будущем планируется подключение платформы к инфраструктуре умных городов и «интернету вещей».

Разработка функционирует на Android-платформе и предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс. Также она может взаимодействовать со смартфоном, передавая бортовые данные прямо в телефон автовладельца.

Данная экосистема интегрируется в электрифицированные автомобили FCA. Кроме стандартного набора в ее функционал войдут: управление аккумуляторными батареями, сервисы энергообмена, интеллектуальный EV-навигатор.

Для всех автомобилей с экосистемой будут доступны онлайн-услуги страхования, краткосрочной и долгосрочной аренды транспортных средств.

Поэтапное внедрение ключевых компонентов в автомобили начнется во второй половине 2019 года. К 2022 году «экосистема» будет размещена на всех новых машинах, выпускаемых FCA.