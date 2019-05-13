FCA объявила о запуске автомобильной экосистемы в 2019 году

FCA объявила о запуске автомобильной экосистемы в 2019 году
Май 13 14:04 2019

Основная функция новой экосистемы – оперативно и безопасно обрабатывать бортовые данные

Новая «экосистема» должна повысить удобство и качество сетевых услуг, предлагаемых владельцам автомобилей FCA. Ее основная функция – оперативно и безопасно обрабатывать бортовые данные. В основу разработки легла облачная платформа HARMAN Ignite. В арсенале нового автомобильного помощника: уведомления о прохождении ТО, поиск заправочных или зарядных станций, сообщения о пробках и т. д. Обновление данной системы осуществляется автоматически по беспроводной сотовой сети.

Платформа обеспечит владельцам подключение к сетям 4G, а затем к 5G. «Экосистема» разработана для всех регионов, где присутствует бренд и может работать с любым поставщиком услуг.В будущем планируется подключение платформы к инфраструктуре умных городов и «интернету вещей».

Разработка функционирует на Android-платформе и предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс. Также она может взаимодействовать со смартфоном, передавая бортовые данные прямо в телефон автовладельца.

Данная экосистема интегрируется в электрифицированные автомобили FCA. Кроме стандартного набора в ее функционал войдут: управление аккумуляторными батареями, сервисы энергообмена, интеллектуальный EV-навигатор.

Для всех автомобилей с экосистемой будут доступны онлайн-услуги страхования, краткосрочной и долгосрочной аренды транспортных средств.

Поэтапное внедрение ключевых компонентов в автомобили начнется во второй половине 2019 года. К 2022 году «экосистема» будет размещена на всех  новых машинах, выпускаемых FCA.

«Выбор в пользу таких лидеров отрасли, как Samsung и Google, означает эффективное и ответственное использование капитала для предоставления передовых технологических решений нашим клиентам по всему миру», – сказал Харальд Вестер, главный технический директор FCA. — Вместе с HARMAN-Samsung и Google мы разработали простую в использовании и подключенную к сети «экосистему», которая не только использует современные технологии, но и способна интегрировать инновационные решения будущего».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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