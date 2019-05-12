Renault доверит Сироткину тесты 18-дюймовых шин Pirelli

Сергей Сироткин будет пилотировать машину команды Renault в рамках тестов 18-дюймовых шин Pirelli

Тесты в рамках подготовки к переходу Формулы 1 на новый тип покрышек в 2021 году начнутся в этом сентябре.

Автомобиль будет построен специально для испытаний покрышек на базе машины 2018 года. При этом команда должна будет основательно доработать подвеску и некоторые аэродинамические элементы с учетом требований поставщика шин.

Pirelli привлечет к работе над новыми шинами три команды. Помимо Renault, в тестах осенью также примут участие Mercedes и McLaren. Каждая из команд предоставит Pirelli машину на два тестовых дня.

То, что за рулем Renault будет работать Сироткин, Motorsport.com подтвердил Сириль Абитбуль.

«План в том, что работать на тестах с Сергеем, – сказал босс команды. – Он подходит на эту роль, он отлично разбирается в технике, у него есть представление о том, что такое шины Pirelli последнего поколения, и он очень хорош в предоставлении исчерпывающей обратной связи. Так что он будет тестировать нашу машину».

На каких автодромах будут проходить испытания и какие пилоты будут работать на тестах с «мулами» McLaren и Mercedes, пока неизвестно.

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