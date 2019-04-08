Goodyear представит новые модели шин и технологические решения для строительной техники

На выставке Bauma в Мюнхене Goodyear представит универсальные шины для грузовых автомобилей

Goodyear представит новые продукты и решения для строительной техники на выставке Bauma в Мюнхене. В списке премьер публичный дебют недавно представленной Goodyear новой линейки универсальных шин OMNITRAC для управляемой и ведущих осей грузовых автомобилей, предназначенных для эксплуатации в условиях строительной площадки и на шоссе.

Новые шины отличает более высокая устойчивость к механическим повреждениям в сочетании с увеличенным пробегом в условиях эксплуатации на осях грузовых автомобилей, работающих преимущественно на шоссе, с периодическим преодолением сложных грунтовых участков. К этой категории относятся самосвалы, грузовики с установленными на них миксерами и бетононасосами, низкорамные полуприцепы, доставляющие грузы и материалы на стройплощадки, а также мусороуборочные машины, грузовики для доставки отходов на переработку, автомобили, работающие на лесозаготовках и в сельском хозяйстве.

На выставке будет также представлена разработанная Goodyear система Goodyear TPMS Heavy Duty для строительной техники, входящая в пакет решений Goodyear Proactive Solutions — инструмент сбора и анализа данных о давлении и температуре в шинах для операторов парков.

«Goodyear предлагает один из самых широких в строительной индустрии спектров решений для мониторинга состояния шин и планирования технического обслуживания, а также ассортимент моделей шин практически для всей строительной техники, — прокомментировал Октавиан Велкан (Octavian Velcan), управляющий директор направления OTR в регионе EMEA. — Мы непрерывно расширяем наш ассортимент, предлагая новые и улучшенные продукты, рассчитанные на еще большие нагрузки и еще более сложные условия эксплуатации, и продолжаем искать новые пути развития этого направления. Именно поэтому мы дополнили наше предложение комплексным пакетом проактивных решений для сбора и анализа данных о шинах. Включенные в этот пакет средства, как показывает практика, позволяют увеличить на 85 % время работы техники без простоев за счет уменьшения количества случаев выхода из строя шин».

Одновременно с премьерами новых продуктов и решений Goodyear анонсирует намерение инвестировать 36 миллионов долларов США в разработки, направленные на улучшение характеристик шин OTR и модернизацию производства на заводе компании в Кольмар-Берге, Люксембург.

«Спрос на высококачественные шины для строительной техники растет во всем мире благодаря развитию горнодобывающей и строительной индустрии, а также портового и промышленного сегментов, — отметил Дэвид Анкер (DavidAnckaert), вице-президент направления шин для коммерческого транспорта европейского отделения Goodyear. — Инвестиции в наше производство и разработки позволят нам привести наше предложение в соответствие с растущим спросом и предоставить еще более адекватные решения и продукты на строительные и производственные площадки, на которых работает техника наших клиентов. Мы предлагаем паркам полный спектр высококачественных продуктов и комплексные решения в области мобильности как для грузовых автомобилей, так и для строительной и тяжелой техники».

Экспозиция Goodyear на выставке Bauma будет развернута на стенде 224 в зале A6, где, кроме уже упомянутых решений, будет представлена популярная система контроля EMTrackOTR и новая модель шин TL-4AOTR для шарнирно-сочлененных самосвалов и скреперов.