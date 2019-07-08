Стали известны цены на новый пикап JAC T6

Официальный дистрибьютор компании JAC Motors в России, ООО «Джак автомобиль» объявляет цены на новый пикап JAC T6, продажи которого в России стартуют 1 сентября 2019 года. На российском рынке модель будет представлена в двух комплектациях.

Российским покупателям будет предложен выбор из двух вариантов четырехцилиндровых двигателей объемом 2 л с турбонаддувом. И бензиновый (177 л.с.), и дизельный (136 л.с.) моторы сочетаются с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Рамный пятиместный пикап поставляется на российский рынок только в полноприводном варианте.

Вне зависимости от комплектации JAC T6 оснащается фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, регулируемыми ремнями безопасности, ABS и EBD, центральным замком, иммобилайзером и задними парковочными сенсорами. Все версии комплектуются электроприводами зеркал и стеклоподъемников, кондиционером, регулируемым по высоте мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, сиденьем водителя с механической регулировкой в 6 направлениях, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками c шинами размера 245/65.

В начальной комплектации Intermediate пикап предлагается с черным тканевым салоном и аудиосистемой с проигрывателем CD и четырьмя динамиками. Пассажирское кресло регулируется в 4-х направлениях. Стоимость автомобиля составит 1 299 000 рублей при выборе бензинового двигателя, и 1 399 000 рублей в версии с дизелем.

JAC T6 в комплектации Full Extra выделяется кожаной отделкой салона коричневого цвета, мультимедийной системой типа MP5 с сенсорным экраном, 6-ю динамиками и функцией Bluetooth. Предусмотрена камера заднего вида и система бесключевого доступа. Переднее пассажирское сиденье имеет 6-позиционную регулировку. Перечень оборудования дополняют ассистент помощи при подъеме HHC, система контроля тормозных усилий TCS и контроль давления в шинах TPMS. Внешне автомобиль отличается дневными ходовыми огнями. Цена бензиновой версии составит 1 399 000 рублей, дизельной – 1 499 000 рублей.

Все легковые автомобили JAC для российского рынка производятся на заводе «СарыаркаАвтопром» в г. Костанай (Казахстан), и имеют гарантию 5 лет или 150 000 км пробега.