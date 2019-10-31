«Шёлковый путь» впервые станет этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам

Юбилейное десятое издание международного ралли «Шёлковый путь» пройдёт с 3 по 16 июля 2020 года и впервые станет этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам. Маршрут гонки будет проложен по территориям России, Казахстана и Китая

Международное ралли «Шёлковый путь» 2020 года в фактах:

Этап Кубка мира FIA по ралли-рейдам – впервые в истории гонки

Этап чемпионата мира FIM по кросс-кантри – второй год подряд

Официальные даты проведения ралли: с 2 по 16 июля 2020 года

Торжественный старт- 3 июля, церемония финиша – 16 июля

Административные и технические проверки 2 и 3 июля 2020 года

12 этапов протяженностью около 8 000 километров

Старт: Москва (Россия)

Финиш: Урумчи (Китай)

Старт юбилейного ралли «Шёлковый путь» будет дан 3 июля 2020 года на Красной площади в Москве. Проведя несколько дней по дорогам и бездорожью России, миновав ее леса, холмы, равнины и степи, участников ожидает величественный пустынный ландшафт южного Казахстана. Затем гонщиков ждёт день отдыха, который позволит всем участникам перевести дыхание, после чего они отправятся на китайские этапы, которые будут проложены вновь среди гигантских дюн пустыни Гоби. Финиш гонки состоится в Урумчи 16 июля, ознаменовав собой завершение маршрута длиной около 8 000 километров.

Ралли «Шёлковый путь» станет самым протяжённым этапом чемпионата мира FIM по кросс-кантри и Кубка мира FIA по ралли-рейдам – такую гонку участники этих престижных серий просто не могут пропустить.

Благодаря статусу ралли-марафона участие в международном ралли «Шёлковый путь» позволит гонщикам заработать больше очков из-за и повышающего коэффициента при подсчёте результатов, что делает предстоящую гонку обязательным пунктом программы любого пилота, который намерен вести борьбу за титул чемпиона мира по кросс-кантри или обладателя Кубка мира по ралли-рейдам.

Владимир Чагин, руководитель проекта: «Мы готовим для наших участников первоклассный маршрут с несколькими сюрпризами, о которых объявим через месяц. От нас требуется подготовить интересное ралли, которое одновременно будет соответствовать особым требованиям FIA и FIM. Ралли «Шёлковый путь» – уникальное соревнование. Каждый участник подтвердит, что нас везде ждут с большим нетерпением, а это очень важно. С помощью ралли нам хочется познакомить вас с местными жителями, продемонстрировать их культуру и красоту их регионов». Фредерик Лекиен, заместитель руководителя проекта: «Для десятого юбилейного издания мы задумали создать маршрут не слишком сложный с точки зрения логистики, но интересный со спортивной точки зрения. Мы хотели бы поблагодарить международные автомобильную и мотоциклетную Федерации за продемонстрированную поддержку и уверенность в нас. Стать этапом чемпионата и Кубка мира одновременно для мотоциклов и для автомобилей – это новый шаг вперёд для ралли «Шёлковый путь».

Программа Ралли: