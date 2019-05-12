Найден пикап РАФ для обслуживания Олимпиады-80

Уникальный РАФ-2909, изготовленный для Олимпиады-80, выставлен на продажу за 5300 долларов

Для Олимпиады-80 Рижская Автобусная Фабрика изготовила специальные варианты микроавтобусов РАФ, среди которых были и пикапы. Это грузовички РАФ-2909, оснащенные двухрядной кабиной и предназначенные для технической поддержки велогонок, пишет Carakoom.com.

На открытой бортовой платформе могли размещаться до четырех запасных велосипедов. Примечательно, что в грузовой отсек можно было попасть через сдвижную дверь в задней стенке кабины.

Так вот из 90 изготовленных для Олимпиады-80 пикапов один дожил до наших дней. Уникальную машину обнаружили в Армении. Конечно, машина нуждается в реставрации, однако у нее все родное и она на ходу. Более того, машина выставлена на продажу всего за 5300 долларов.

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