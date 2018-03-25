Минтранс «закручивает гайки»
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Минтранс «закручивает гайки»
Март 25 22:08 2018

Минтранс собирается ужесточить контроль за обязательным техосмотром.

Уже в этом году могут быть введены штрафы для автомобилистов и операторов техосмотра, сообщает издание motorpage.

Предполагается, что штраф для автовладельцев составит 800 рублей, а камеры фиксации нарушений ПДД подключат к Единой автоматизированной информационной системе, откуда и будет идти информация о пройденном техосмотре.

На пунктах инструментального контроля будет вестись видеосъемка проверки технического состояния транспортных средств. Затем видеофайлы будут попадать в «Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра» (ЕАИСТО).

Диагностические карты, как сообщает Авторамблер, будут выдаваться исключительно в электронном виде и будут подписываться усиленной электронной подписью эксперта. Если карту получит автомобиль, не проходивший техосмотр, эксперту грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.

Предполагается, что ЕАИСТО передадут из МВД в Российский союз автостраховщиков.

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AMSRUS
AMSRUS

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