Мотозаезд в память о Сергее Доренко прошел в Москве

В память о Сергее Доренко, известном журналисте, прошел мотозаезд, завершившийся на месте его гибели

Мотозаезд стартовал в воскресенье от редакции радиостанции «Говорит Москва», он завершился на месте гибели журналиста Сергея Доренко и был проведен в память о нем, сообщается на сайте радиостанции.

Прощание с Доренко должно было пройти в воскресенье на Троекуровском кладбище, но было отменено из-за того, что полиция не выдает тело журналиста его вдове.

«Заезд стартовал от редакции радиостанции «Говорит Москва» в 14:00. Байкеры выезжали по десять человек с интервалом в три минуты. Маршрут движения — от здания редакции к месту гибели Доренко, которое мотоциклисты проезжали без остановки по требованию ГИБДД», – говорится в сообщении.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в столице 9 мая, когда ехал по оживленной дороге на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что журналист скончался в результате разрыва аорты.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва» занимал с 2014 года. Ранее был главредом и ведущим радиостанции «Русская служба новостей», ведущим телепрограмм «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ. Также Доренко в разное время был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», телеканалов НТВ, РТР и других. Кроме того, журналист выступал как блогер под ником rasstriga.

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