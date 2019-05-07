Российским дорожникам разрешат класть асфальт в мороз, снег и дождь

Готова первая редакция проекта документа, регламентирующего укладку асфальта при неблагоприятных погодных условиях

В России введут ГОСТ по дорожным работам в плохую погоду. Как пишет «Коммерсантъ», проект стандарта под названием «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» по заказу Росавтодора разработал НИИ ТСК — Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса.

Сейчас первая редакция проекта документа проходит общественное обсуждение, финальная версия будет готова в ноябре 2019 года.

Большая часть дорог России находится в первой и второй дорожно-климатических зонах, то есть на территории с тундрой, вечной мерзлотой, влажными лесами и т. д., говорится в материалах Росавтодора. В таких местах строительный сезон ограничен коротким периодом теплой погоды, но в последние годы подрядчики стали класть асфальт в мороз без «ущерба качеству», тем более что стала доступна специальная техника. Проблемы возникают с нормативным регулированием.

Есть свод правил 2012 года, разрешающий класть асфальт только в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью — при температуре не ниже +10°С. Технология описана и в рекомендациях Росавтодора 2017 года. Но применение этих документов «нелегитимно» и «выпадает из правового поля», поясняют в Росавтодоре: технический регламент таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» не предполагает применение рекомендаций.

Неблагоприятными погодными условиями, согласно новому ГОСТу, будет считаться температура от +5°С до -10°С весной и летом, от +10°С до -10°С осенью и зимой. Для ремонта в таких условиях асфальт с заводов нужно перевозить на машинах с подогреваемым кузовами или тентами: при температуре, к примеру, -5°С смесь в самосвале не должна остывать быстрее, чем на 0,38 градуса в минуту. Нижний слой дороги перед укладкой верхнего нужно очистить от снега и грязи, а при необходимости обработать реагентами и просушить специальными машинами.

Подобную технологию запрещено использовать, если на улице мороз с ветром скоростью более 6 мс, а также при осадках интенсивностью более 5 мм в сутки. На скоростных магистралях категории 1А и 1Б (Новорижское шоссе, М4 и других подобных дорогах) ремонтировать дороги можно только в теплое время года, оговорено в стандарте.

Проект нового ГОСТа предположительно продвигается в интересах регионов, которые не успевают отремонтировать дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (поставлена задача привести в нормативное состояние дорожную сеть в 83 субъектах к 2024 году).

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