Lamborghini продолжает демонстрировать глобальный рост продаж

В прошедшем году компания Automobili Lamborghini S.p.A. продолжила устойчивый мировой рост

Количество суперкаров, переданных клиентам по всему миру, выросло на 43% с 5 750 до 8 205. Таким образом, итальянская марка уже девятый год подряд демонстрирует рост продаж и устанавливает очередной рекорд.

Стефано Доменикали, председатель правления и исполнительный директор марки Automobili Lamborghini, отметил:

«2019 год был самым успешным в истории Lamborghini. Благодаря нашей команде продолжился существенный рост продаж, что привело компанию к рекордным историческим высотам. Всего за два года мы повысили показатели более чем вдвое, и такой успех невозможно переоценить. Это убедительное доказательство силы нашего бренда, качества и надежности суперкаров, а также правильно выбранной коммерческой стратегии. В 2019 году почти 5 000 суперспортивных кроссоверов Urus было передано клиентам, что примерно приравнивается общему объему продаж за 2018 год. Суперспорткары с двигателями V10 и V12, оснащенные самыми передовыми технологиями, успешно удерживают лидирующие позиции на рынке. В то же время мы повысили узнаваемость марки, особенно среди молодого поколения, увеличив число наших подписчиков в социальных сетях до более чем 40 миллионов. Все это — поистине командное достижение, и я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить каждого сотрудника Lamborghini за вдохновение и преданность нашему делу, а также наших акционеров и концерн за постоянную поддержку».

Lamborghini — глобальная компания, и объемы продаж относительно равномерно распределены между тремя основными регионами. В дилерскую сеть входят 165 центров в 51 стране. В 2019 году во всех регионах были установлены новые рекорды продаж, что послужило драйвером мирового роста показателей по сравнению с предыдущим годом. Так, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка клиентам было передано 3 206 суперкаров (+28%), Америка — 2 837 суперкаров (+45%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 2 162 суперкара (+66%).

В 2019 году существенного роста продаж (+57%) удалось добиться и на российском рынке. Константин Сычев, глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ, отметил:

«2019 стал еще одним рекордным годом для Lamborghini в России. Нам удалось достигнуть значимой отметки в 157 суперкаров, переданных клиентам. Узнаваемость и присутствие бренда на одном из самых быстрорастущих рынков для Lamborghini увеличилась, новый дилерский центр открылся в Краснодаре. В 2020 году мы прогнозируем дальнейший рост продаж в России по всем моделям».

Высоких показателей достигли обе модели спортивных суперкаров. Клиентам было передано 1 104 суперспорткара Lamborghini Aventador с двигателем V12 — и динамика по-прежнему исключительно устойчива. Продажи Lamborghini Huracán с двигателем V10, представленного в 2019 году как Huracán EVO с новым дизайном и самыми передовыми технологиями, составили 139 единиц.

В 2019 году, всего за пять лет производства, на сборочной линии появился 14 022-й суперкар Lamborghini Huracán, который превзошел своего предшественника Gallardo, достигшего аналогичных объемов за 10 лет выпуска модели. Таким образом, Huracán стал самой успешной моделью Lamborghini за всю историю продаж.

Как и ожидалось, существенный вклад в рост мировых продаж внес лучший в своем классе и сегменте суперкроссовер Urus. За первый полный год на рынке его продажи выросли на 182% — с 1 761 единицы в 2018 году до 4 962 единиц в 2019 году.

Перспективы на 2020 год

Компания подтверждает уверенный прогноз на 2020 финансовый год. В технологическом аспекте компания Lamborghini решила стратегически развивать гибридные варианты для всех моделей суперкаров следующего поколения.

Lamborghini продолжит реализовывать свою стратегию по выводу новых моделей и созданию инициатив марки, используя уникальный и персональный подход для клиентов и представителей прессы, в рамках эксклюзивных мероприятий. Следуя этой концепции, марка Lamborghini не будет участвовать в предстоящем Женевском автосалоне 2020 года.

Компания уверенно оценивает свои перспективы в новом году. Несмотря на растущую геополитическую неопределенность, предстоящие президентские выборы в США и возможное увеличение пошлин на мировом и европейском уровнях, ключевые экономические показатели остаются в целом позитивными, хотя и менее предсказуемыми. Предполагая дальнейший рост продаж в странах с сильной экономикой по всему миру благодаря безупречному модельному ряду, Lamborghini в среднесрочной перспективе ожидает дальнейшего увеличения как количества переданных клиентам суперкаров, так и оборота.

Новые модели 2019 года

Год начался с презентации полноприводного спортивного суперкара Lamborghini Huracán EVO с двигателем V10. Модель с новым дизайном, улучшающим аэродинамику, впервые оснащена полностью интегрированной системой управления динамикой автомобиля с алгоритмом прогнозирования, которая в сочетании с полным приводом и рулевым управлением переосмысливает параметры отклика, маневренности и управляемости спорткаром.

В марте на Женевском автосалоне была представлена флагманская модель Lamborghini Aventador SVJ Roadster. В ней сочетаются выдающиеся динамические характеристики, управляемость и аэродинамическое превосходство SVJ, а также уникальный дизайн, гарантирующий исключительные впечатления от управления суперспорткаром как водителю, так и пассажиру.

В июне состоялась премьера особого концепт-кара Lamborghini Huracán Sterrato, открывшего перед компанией Automobili Lamborghini новые горизонты. В основе концепта — совершенство суперспорткара Huracán с двигателем V10 и опыт Lamborghini в разработке супер-SUV, выраженный в модели Urus. Sterrato является воплощением нового измерения удовольствия от вождения по бездорожью, когда технологии суперспорткаров применяются в создании моделей для сложных дорожных условий.

В августе в рамках фестиваля Monterey Car Week марка представила Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster, лимитированную серию культового суперкара с двигателем V12. Став новым образцом эксклюзивности вслед за SVJ 63 Сoupé, SVJ Roadster также будет выпущен в количестве всего лишь 63 суперкаров в честь года основания компании — 1963.

Наряду с SVJ 63 Lamborghini чествует победы в гонках на выносливость «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга» в 2018 и 2019 годах выпуском Huracán EVO GT Celebration лимитированной серий из 36 суперкаров.

Кроме того, на Monterey Car Week представили суперкар Aventador S, демонстрирующий синергию автомобильного искусства и стрит-арта в интерпретации американского художника Скайлера Грея.

На Франкфуртском автомобильном салоне представили Lamborghini Sián FKP 37, который будет выпущен лимитированной серией в 63 экземпляра. Модель сочетает в себе новые уникальные гибридные технологии, первую в мире систему гибридного привода с суперконденсатором, а также высокотехнологичные материалы и непревзойденные динамические характеристики. Футуристический дизайн символизирует тесную связь между концепцией электрификации и революционными гибридными технологиям. Также название «Sián», в переводе с болонского диалекта означающее «стремительный» или «молниеносный», подчеркивает его новаторский характер. Суперкар — дань уважения Фердинанду Карлу Пиеху, родившемуся в 1937 году, который сыграл ключевую роль в приобретении Automobili Lamborghini концерном Audi AG в 1998 году.

Lamborghini активно развивает направление лимитированных моделей one-off в связи с растущим спросом на персонализацию. Более 50% всех переданных клиентам суперкаров марки персонализированы по программе Ad Personam.

В ноябре, в преддверии мирового финала чемпионата FIA Gran Turismo Championships 2019 в Монте-Карло, марка представила концепт-кар Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo. Lambo V12 Vision GT — очень смелая модель, воплощающая идею «удовольствия от вождения» в рамках цифровой реальности. Весной 2020 года виртуальный суперкар появится в легендарной гоночной игре Gran Turismo Sport для консоли Sony PlayStation 4.

Lamborghini Polo Storico

Подразделение Lamborghini Polo Storico, расположенное на территории штаб-квартиры компании Сант-Агата-Болоньезе, создано для сохранения исторического наследия марки и занимается восстановлением и сертификацией классических моделей от 350 GT до Diablo. Кроме того, подразделение отвечает за хранение архивов и документации, управление поставками оригинальных запасных частей для классических суперкаров и организацию специальных мероприятий, а также помогает владельцам классических моделей принять в них участие.

В сентябре в Венеции и Триесте состоялся второй конкурс элегантности Lamborghini & Design Concorso d’Eleganza, организованный подразделением Polo Storico. В мероприятии приняли участие 36 классических суперкаров Lamborghini периода 1964-1991-х годов, а также современные модели. Событие было посвящено памяти итальянского архитектора Гаэ Ауленти.

В 2019 году многие классические суперкары марки, восстановленные подразделением Polo Storico, завоевали престижные награды на конкурсах элегантности Pebble Beach и Villa d’Este. Также, подразделение Polo Storico сертифицировало классический суперкар Miura P400, использовавшийся в знаменитом фильме «Ограбление по-итальянски» 1969 года. На Фестивале скорости в Гудвуде зрители с восторгом встретили суперкар F1 Minardi Lamborghini 192L, который был полностью восстановлен Polo Storico.

Музей технологий Lamborghini MUDETEC

Музей технологий MUDETEC в Сант-Агата-Болоньезе, расположенный на территории завода Lamborghini, за прошедший год посетили более 112 000 поклонников марки. Музей открыт ежедневно с 9:30 до 19:00 (с апреля по октябрь) и с 9:30 до 18:00 (с ноября по март). Помимо постоянно действующей экспозиции классических моделей Lamborghini здесь проходят эксклюзивные выставки.

Lamborghini Squadra Corse

В январе Lamborghini Squadra Corse, автоспортивное подразделение Automobili Lamborghini, второй год подряд одержало победу в легендарной гонке «24 часа Дайтоны» с новым суперкаром Huracán GT3 EVO. Параллельно с этим успехом команда первой завершила «36 часов Флориды», одержав победы в гонках «12 часов Себринга» и «24 часа Дайтоны» — также второй раз подряд. Кульминацией невероятно успешного гоночного сезона стали победы Lamborghini в международном чемпионате GT Open и серии Blancpain Triple Crown.

В 2019 году подразделение Squadra Corse также покорило новый рубеж, выпустив более 350 гоночных моделей Huracán. Squadra Corse — одно из немногих автоспортивных подразделений в мире, которое выпускает собственные гоночные суперкары на тех же производственных линиях, что и суперкары, омологированные для городских дорог. Huracán Super Trofeo и Huracán GT3 создаются на одной производственной линии вместе с другими моделями Lamborghini Huracán.

В рамках мирового финала Super Trofeo 2019 года в октябре Lamborghini Squadra Corse показало тизер нового гиперкара для гонок на треке с двенадцатицилиндровым двигателем, дебют которого состоится в 2020 году. Гиперкар будет выпущен лимитированной серией. Аэродинамические и механические характеристики гиперкара призваны раскрыть потенциал легендарного атмосферного 6,5-литрового двигателя V12 мощностью 830 л.с.