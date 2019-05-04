Обновленный внедорожник Jeep Compass получит 1,3-литровый мотор

Обновленная версия Jeep Compass оснастят 1,3-литровым бензиновым двигателем

В сети опубликовали подробности об обновленной версии внедорожника Jeep Compass. В частности, в данном автомобиле применят 1,3-литровый бензиновый двигатель.

Кроме того, в дальнейшем производитель начнет выпускать на территории Польши новые силовые агрегаты для данной модели. Напомним, в рамках недавнего автосалона в Женеве состоялась премьера гибридной комплектации, где использовали аналогичный 1,3-литровый мотор.

Что касается новинки, то в различных версиях уровень мощности составит до 180 л.с. Кроме того, здесь также используют 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. В дальнейшем производитель рассчитает выпуск еще более производительной комплектации внедорожника с продвинутыми параметрами.

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