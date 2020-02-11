Система распознавания лиц на 105 тыс. видеокамер заработала в Москве

Об этом сообщил в ходе форума «Технологии безопасности» начальник отдела городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин.
«Мы в этом году внедрили систему видеоаналитики сразу в двух направлениях. Первое – это система распознавания лиц на 105 тыс. камер, что делает систему одной из крупнейших в мире. Вторая система – это распознавания нарушений по фотоснимкам в сфере ЖКХ», – сообщил Д.Головин.
Он добавил, что на данный момент система распознавания лиц в режиме реального времени оцифровывает лица и сравнивает их с розыскными базами правоохранительных органов.
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