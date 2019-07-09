Стартовали продажи нового Renault Dokker Stepway

Стартовали продажи нового Renault Dokker Stepway
Июль 09 20:09 2019

Renault Россия объявляет о старте продаж Renault Dokker Stepway в официальной дилерской сети и в онлайн-шоуруме Renault.

По сравнению с классической версией Renault Dokker, Dokker Stepway получил ряд практичных элементов экстерьера, которые будут полезны при эксплуатации автомобиля за городом:

  • Защитные накладки на передний и задний бамперы
  • Расширители колесных арок
  • Рейлинги на крыше
  • Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой

Интерьер Dokker Stepway также отличает ряд особенностей: новая эксклюзивная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса с логотипом Stepway и декоративные вставки на передней панели в отделке “матовый хром”. Для большего комфорта в ежедневных поездках и длинных путешествиях Dokker Stepway получил столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда и передний подлокотник для водителя.

Широкий выбор опционального оборудования для Dokker Stepway включает новую мультимедийную и навигационную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, камеру заднего вида и задний парктроник.  В числе стандартного оборудования доступны кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к российским дорожным условиям. Автомобиль имеет комфортную, энергоемкую подвеску, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов и полноразмерное запасное колесо. Renault Dokker Stepway великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другое.

Производство Renault Dokker Stepway налажено на заводе Renault в Танжере (Марокко).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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