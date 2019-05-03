Электромобиль Hyundai Ioniq получил новый дизайн и больший запас хода

Hyundai Ioniq 2020 года – это эффектно обновленный дизайн, технологичные обновления и увеличенная емкость батареи

Довольно успешная линейка электромобилей и гибридов Hyundai Ioniq своевременно и очень качественно обновилась для 2020 модельного года. Автомобили получили свежий дизайн, технологичные обновления, а электромобиль — еще и батарею увеличенной емкости.

Внешние изменения в большей степени ознаменовались новой, более эффектной графикой наружной светотехники и другой передней решеткой — на смену горизонтальным полоскам пришел крупный фасетчатый рисунок.

Его характер продолжается и на декоративной панели Hyundai Ioniq Electric 2020 — прежде этот элемент был полностью гладким, без каких-либо рисунков. Также стоит обратить внимание на увеличенный логотип бренда и новые дневные ходовые огни.

В интерьере Hyundai Ioniq 2020 появился 10,25-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы, а также обновились материалы отделки. Главные же изменения произошли в технической части полностью электрической модификации автомобиля.

Теперь такой Ioniq оснащают батареей емкостью 38,3 кВтч (вместо прежних 28 кВтч). Благодаря этому, согласно системе сертификации WLTP, пробег без подзарядки составляет 294 км.

С помощью 100-киловаттной станции быстрой зарядки 80-процентное пополнение запаса хода занимает 54 мин. Мощность электромотора (134 л.с.) не изменилась. Две гибридные версии оснащают четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,6 л мощностью 104 л.с. В первом случае в паре с ним работает 43-сильный электромотор, а в подзаряжаемом гибриде Hyundai Ioniq Plug-in — 60-сильный. Батарея на 15,6 кВтч обеспечивает плагин-гибридному Ioniq 2020 52-километровый электрический запас хода.

Новая система Blue Link, благодаря устанавливаемому на смартфон приложению, позволяет дистанционно запускать и останавливать работу двигателя или настраивать климатическую установку. Версии Electric и Plug-in также позволяют проверить состояние батарей. Гибридные модификации выйдут на европейский рынок в середине лета, электромобиль — в сентябре.

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