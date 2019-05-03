Электромобиль Hyundai Ioniq получил новый дизайн и больший запас хода

Электромобиль Hyundai Ioniq получил новый дизайн и больший запас хода
Май 03 20:05 2019

Hyundai Ioniq 2020 года – это эффектно обновленный дизайн, технологичные обновления и увеличенная емкость батареи

Довольно успешная линейка электромобилей и гибридов Hyundai Ioniq своевременно и очень качественно обновилась для 2020 модельного года. Автомобили получили свежий дизайн, технологичные обновления, а электромобиль — еще и батарею увеличенной емкости.

Hyundai Ioniq 2

Внешние изменения в большей степени ознаменовались новой, более эффектной графикой наружной светотехники и другой передней решеткой — на смену горизонтальным полоскам пришел крупный фасетчатый рисунок.

Его характер продолжается и на декоративной панели Hyundai Ioniq Electric 2020 — прежде этот элемент был полностью гладким, без каких-либо рисунков. Также стоит обратить внимание на увеличенный логотип бренда и новые дневные ходовые огни.

Hyundai Ioniq

В интерьере Hyundai Ioniq 2020 появился 10,25-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы, а также обновились материалы отделки. Главные же изменения произошли в технической части полностью электрической модификации автомобиля.

Теперь такой Ioniq оснащают батареей емкостью 38,3 кВтч (вместо прежних 28 кВтч). Благодаря этому, согласно системе сертификации WLTP, пробег без подзарядки составляет 294 км.

Hyundai Ioniq 4

С помощью 100-киловаттной станции быстрой зарядки 80-процентное пополнение запаса хода занимает 54 мин. Мощность электромотора (134 л.с.) не изменилась. Две гибридные версии оснащают четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,6 л мощностью 104 л.с. В первом случае в паре с ним работает 43-сильный электромотор, а в подзаряжаемом гибриде Hyundai Ioniq Plug-in — 60-сильный. Батарея на 15,6 кВтч обеспечивает плагин-гибридному Ioniq 2020 52-километровый электрический запас хода.

Новая система Blue Link, благодаря устанавливаемому на смартфон приложению, позволяет дистанционно запускать и останавливать работу двигателя или настраивать климатическую установку. Версии Electric и Plug-in также позволяют проверить состояние батарей. Гибридные модификации выйдут на европейский рынок в середине лета, электромобиль — в сентябре.

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AMSRUS
AMSRUS

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