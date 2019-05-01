Майские предложения на покупку Chevrolet NIVA

До 31 мая 2019 года включительно для покупателей внедорожников Chevrolet NIVA продолжают действовать программы «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит». Размеры скидок составляют:
Покупатель может воспользоваться одной из программ либо суммировать скидки. Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» — на физические и юридические лица.
Chevrolet NIVA также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Таким образом максимальная выгода при покупке внедорожника может составить до 139 500 рублей с учетом всех действующих программ и предложений.
В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации: https://chevrolet-niva.ru/dealerships/ru.
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