Майские предложения на покупку Chevrolet NIVA

Майские предложения на покупку Chevrolet NIVA
Май 01 10:06 2019

Только в мае можно купить Chevrolet NIVA по уникально низкой цене

До 31 мая 2019 года включительно для покупателей внедорожников Chevrolet NIVA продолжают действовать программы «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит». Размеры скидок составляют:

  • 30 000 руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;
  • 35 000 руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

Покупатель может воспользоваться одной из программ либо суммировать скидки. Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» — на физические и юридические лица.

Внедорожник Chevrolet NIVA в новом цветовом исполнении

Chevrolet NIVA также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Таким образом максимальная выгода при покупке внедорожника может составить до 139 500 рублей с учетом всех действующих программ и предложений.

В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации: https://chevrolet-niva.ru/dealerships/ru.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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