Автомобиль тот же, а цены выше 24

Кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line стал дороже на 10 000 рублей во всех своих комплектациях.

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проводимого мониторинга цен*. Теперь цена для автомобиля в минимальной комплектации Comfort стартует с отметки 794 900 рублей. Максимальная комплектация Premium предлагается к продаже за 1 044 900 рублей.

Таким образом, цена автомобиля выросла на 1,0 – 1,3% в зависимости от комплектации. Эксперты аналитического агентства отмечают, что это уже второе повышение цен на KIA Rio X-Line с момента начала его продаж в ноябре 2017 года.

Напомним, что в первый раз эта модель подорожала в январе. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за период с января по февраль нынешнего года российские дилеры KIA реализовали 3713 кросс-хэтчбеков KIA Rio X-Line. Таким образом, на долю этой модели приходится порядка четверти от общих продаж семейства KIA Rio в России.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.