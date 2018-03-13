Автомобиль тот же, а цены выше

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проводимого мониторинга цен*. Теперь цена для автомобиля в минимальной комплектации Comfort стартует с отметки 794 900 рублей. Максимальная комплектация Premium предлагается к продаже за 1 044 900 рублей.
Таким образом, цена автомобиля выросла на 1,0 – 1,3% в зависимости от комплектации. Эксперты аналитического агентства отмечают, что это уже второе повышение цен на KIA Rio X-Line с момента начала его продаж в ноябре 2017 года.
Напомним, что в первый раз эта модель подорожала в январе. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за период с января по февраль нынешнего года российские дилеры KIA реализовали 3713 кросс-хэтчбеков KIA Rio X-Line. Таким образом, на долю этой модели приходится порядка четверти от общих продаж семейства KIA Rio в России.
* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.
C 2014 года www.amsrus.ru
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