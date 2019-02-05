Новый V-Класс: теперь ещё привлекательнее

Обновленный дизайн Mercedes-Benz V-Класса обеспечит комфорт и безопасность

В 2014 г. состоялась премьера автомобиля Mercedes-Benz V-Класса, задавшего в сегменте минивэнов совершенно новый уровень требований в отношении дизайна, качества исполнения, комфорта и безопасности. Его успех подтвердил верность данной концепции: об этом свидетельствуют около 209 000 реализованных автомобилей V-Класса с момента его дебюта в 2014 г., рекорд продаж в 2018 г. (ок. 64 000 единиц), предпочтение со стороны одной из самых молодых групп клиентов Mercedes-Benz и успешное освоение новых рынков, прежде всего, в Азии. В начале 2019 г. Индия стала ещё одним рынком для автомобилей V-Класса. Обновление призвано освежить эту модель успеха.

Его ключевыми элементами являются переработанный, выразительный дизайн передней части кузова; внедрение четырёхцилиндрового дизельного агрегата из поколения двигателей OM 654, где модель V 300 d отличается новым рекордным показателем мощности в 176 кВт (239 л.с.) (расход топлива в смешанном цикле: 6,3-5,9 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 165-154 г/км);, впервые ставшая доступной автоматическая коробка передач 9G-TRONIC; а также новейшие версии систем безопасности и вспомогательных систем, среди которых и активная система экстренного торможения.

Новый V-Класс станет доступен для заказов в Европе с марта 2019 г., в России – до конца весны. В Германии он появится по цене от 36 990 евро (вкл. 19 % НДС). Кроме того, подразделение Mercedes-Benz Vans не забывает о последовательном развитии своей стратегии электрификации [email protected], собираясь в скором будущем пополнить своё портфолио полностью электрическим минивэном.

Новый дизайн и ещё больше комфорта

Стиль и качество исполнения автомобилей V-Класса служат ориентиром в сегменте минивэнов. Посредством целенаправленных мер дизайнеры из Штутгарта, опираясь на язык дизайна актуальных легковых моделей Mercedes-Benz, придали V-Классу новый облик. Поэтому благодаря новому дизайну передней части кузова новый V-Класс выглядит более широким и ещё более представительным. Этому способствуют новый рисунок бампера с его эффектным воздухозаборником, а также ромбовидная структура в решётке радиатора.

Звезда Mercedes-Benz располагается в центре решётки радиатора, между двумя ламелями серебристого цвета. Концепция индивидуализации автомобиля с помощью двух привлекательных линий исполнения AVANTGARDE и EXCLUSIVE сохранилась, в то время как линия исполнения AMG Line визуально выделяется ещё сильнее: она получает новую решётку радиатора в “бриллиантовом” стиле с хромированными “бриллиантами”, делая за счёт этого яркий спортивный акцент.

Новые варианты окраски кузова “серый графит металлик” и “серый селенит металлик” разбавили собой спектр популярных чёрно-белых тонов. Также в качестве опции предлагается новый вариант лакокрасочного покрытия – “стальной синий”. Кроме того, новый V-Класс может особо эмоциональным образом заявить о себе – с помощью доступного на заказ цвета “красный гиацинт металлик”. А четыре новых варианта дизайна легкосплавных колёсных дисков придадут ему эффектный и авангардный облик.

Так, на выбор предлагаются 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета с полировкой и дизайном “5 двойных спиц”, а также 18-дюймовые легкосплавные диски цвета “серый тремолит” с полировкой и с дизайном “5 двойных спиц” либо в чёрном цвете с полировкой и дизайном “5 спиц”. Венцом новой палитры колёсных дисков стали 19-дюймовые легкосплавные диски чёрного цвета с полировкой и дизайном “10 спиц”.

Свою руку дизайнеры приложили и к оформлению салона, воплотив внутри нового V-Класса философию дизайна интерьера актуальных легковых моделей Mercedes-Benz. Дизайн интерьера в новом V-Классе следует тренду, выражающемуся в стремлении к современности и чёткости. Так, в ходе рестайлинга V-Класс обрёл новые дефлекторы обдува со спортивным дизайном в виде турбин, а также новый циферблат на комбинации приборов. Благодаря редукции дизайна, водитель может ещё легче ориентироваться на своём месте.

Новая обивка и цвет отделки салона “кожа наппа Тартуфо” создаёт атмосферу современности и элегантности. С учётом кожи “Лугано” и кожи Nappa, которые обе доступны в вариантах “чёрный” и “бежевый шёлк”, а также ткани “Сантос” палитра вариантов обивки состоит теперь из шести вариантов светлых и тёмных тонов на выбор. Ощущение современности и элегантности вызывает также новый декоративный элемент с узором в виде двойной полосы, применяемый на приборной панели и в облицовке боковин. В списке доступных вариантов декоративной отделки салона сохранились “рояльный лак”, “эбеновое дерево”, “карбон” и “матированный алюминий”.

Благодаря обновлению особым комфортом смогут наслаждаться задние пассажиры. Доступные на заказ сиденья “люкс” первого ряда соблазняют, как и в S-Классе, такими преимуществами, как функция спального места, функция массажа спины и функция климат-контроля. Таким образом, поездка в новом V-Классе – например, при эксплуатации его в качестве VIP-шаттла – после утомительного перелёта или деловой встречи становится больше похожей уже на спа-процедуру.

Новый двигатель, новая коробка передач – это мощность и экономичность

В рамках обновления Mercedes-Benz V-Класс получает четырёхцилиндровый дизельный двигатель OM 654 в следующих, частности, вариантах мощности:

• V 250 d мощностью 140 кВт (190 л. с.) и с крутящим моментом 440 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,3-5,9 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 165-154 г/км)

• И – в качестве нового рекорда в сегменте – V 300 d мощностью 176 кВт (239 л. с.) и с крутящим моментом 500 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,3-5,9 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 165-154 г/км)1 (будет доступен в России чуть позже).

В фазе разгона модель V 300 d с её крутящим моментом в 500 Н·м на короткое время получит “усиление” в виде дополнительных 30 Н·м (эффект „Overtorque“). За 7,9 с автомобиль V 300 d разгонится с нуля до 100 км/ч, а его максимальная скорость достигнет отметки 220 км/ч.

Причём новое поколение двигателей стало ещё экономичнее и чище для окружающей среды, а также отличается более высоким уровнем комфорта в плане шума и вибраций. В автомобиле царит приятная тишина, явления вибрации сведены к минимуму.

К инновационным отличительным признакам нового поколения двигателей относится сочетание алюминиевого корпуса со стальными поршнями, ступенчатые камеры сгорания, а также усовершенствованная технология покрытия зеркал цилиндров NANOSLIDE® для уменьшения потерь на трение в конструкции двигателя. Об эффективности этих мер свидетельствует, например, экономия топлива приблизительно на 13% – в случае модели V 250 d, если сравнивать её с предшественницей.

Большинство компонентов, относящихся к снижению выбросов отработавших газов, устанавливается непосредственно на двигатель. Интегрированная технологичная начинка, состоящая из ступенчатых камер сгорания, динамичной системы многократной рециркуляции ОГ и расположенной рядом с двигателем системы нейтрализации ОГ, позволяет уменьшить расход топлива при низких выбросах ОГ.

Благодаря изолированному расположению рядом с двигателем система нейтрализации ОГ имеет незначительную тепловую потерю и благоприятные рабочие условия. Среди предпринятых мер и оптимизированных решений:

Рециркуляция ОГ высокого и низкого давления, включая охлаждение

Дизельный катализатор окисления (DOC) для сокращения выбросов угарного газа (СО) и несгоревших углеводородов (НС)

Сажевый фильтр с функцией каталитического нейтрализатора SCR (sDPF)

Каталитический нейтрализатор SCR (селективное каталитическое восстановление) для уменьшения содержания оксидов азота. Для этого в отработавший газ перед попаданием в фильтр sDPF подмешивается аммиак в виде раствора AdBlue®

Дополнительный каталитический нейтрализатор SCR с катализатором блокировки аммиака (ASC) в выпускном тракте

Вместе с рестайлингом для V-Класса впервые стала доступна также автоматическая коробка передач 9G-TRONIC (будет доступна в России чуть позже). Эта гидротрансформаторная АКП, отличающаяся особым комфортом и экономичностью, пришла на смену коробке передач 7G-TRONIC и на серийной основе устанавливается в модели V 300 d (расход топлива в смешанном цикле: 6,3-5,9 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 165-154 г/км) и V 250 d (расход топлива в смешанном цикле: 6,3-5,9 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 165-154 г/км)1 . На характер работы данной коробки передач водитель может влиять посредством переключателя DYNAMIC SELECT, выбирая между режимами движения “Комфорт” и “Спорт”. Либо он может взять на себя задачу переключения передач – посредством подрулевых переключателей DIRECT SELECT в режиме “Вручную”.

Все модификации нового V-Класса на серийной основе предлагаются в заднеприводном исполнении – либо на выбор в варианте с постоянным полным приводом 4MATIC. Таким образом, и новый V-Класс сможет с лёгкостью передвигаться по самой разной дорожной поверхности. Высота автомобиля – даже в полноприводном варианте – останется в пределах двух метров. Благодаря этому новый V-Класс ни в малейшей степени не утратит своей повседневной практичности и будет без проблем заезжать в большинство гаражей, на парковки, в подземные гаражи и на автомойки.

Новый V-Класс: ещё больше безопасности

С помощью своих серийных решений – системы стабилизации при боковом ветре, которая помогает водителю удерживать V-Класс на траектории даже при сильных порывах ветра, и системы контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST – V-Класс пять лет назад заново определил стандарты безопасности в своём сегменте. Обновление укрепит его позиции, добавив новые возможности.

Так, новая активная система экстренного торможения, распознав угрозу столкновения с идущим впереди автомобилем, подаёт сначала визуальный и акустический предупредительные сигналы. Если водитель на это не отреагирует, активная система экстренного торможения создаст соответствующее ситуации давление в приводе тормозной системы. И если реакции со стороны водителя так и не последует, система автоматически инициирует торможение. В условиях городского движения активная система экстренного торможения реагирует также на неподвижные препятствия и пересекающих дорогу пешеходов. Таким образом, можно будет предотвращать аварии либо, по крайней мере, снижать степень их тяжести.

Ещё одной новой системой безопасности стала впервые доступная для V-Класса в качестве опции система адаптивного управления дальним светом Plus. В режиме дальнего света система управления дальним светом Plus обеспечивает широкое освещение проезжей части в течение длительного времени без ослепления других участников дорожного движения. При встречных или движущихся впереди автомобилях светодиоды модулей дальнего света будут частично отключаться, формируя на каждой стороне затемнение в виде буквы “U”. Прочие же участки проезжей части будут по-прежнему освещаться дальним светом (частичный дальний свет).

Рестайлинг и для семейства кемперов Mercedes-Benz

Идёт ли речь о стиле и качестве исполнения, мощности и экономичности или о безопасности – семейство автомобилей Marco Polo, создаваемых на базе V-Класса, также оказывается в полном и непосредственном выигрыше от первого рестайлинга минивэна Mercedes-Benz. Компактные кемперы Marco Polo и Marco Polo HORIZON также получают новый дизайн передней части кузова, новые варианты окраски кузова и легкосплавных дисков, новые дефлекторы обдува и варианты обивки. Не стоит забывать и о новом дизельном двигателе с его новым рекордом мощности в 176 кВт (239 л. с.) (расход топлива в смешанном цикле: 6,8-6,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 180-160 г/км), а также об активной системе экстренного торможения и системе управления дальним светом Plus.

В сегменте минивэнов Mercedes-Benz Vans собирается в скором будущем сделать ещё один шаг, став первым производителем малотоннажных автомобилей премиум-класса, предлагая полностью электрическую модель. Тем самым подразделение Mercedes-Benz Vans последовательно расширяет свою комплексную стратегию [email protected] После уже доступного электрического eVito и последующего за ним во второй половине 2019 г. электрического eSprinter список предлагаемых полностью электрических автомобилей пополнится таким образом моделью для личного пользования.

Свой первый конкретный взгляд на электрическое будущее минивэнов подразделение Mercedes-Benz Vans представит на Женевском автосалоне, где состоится мировая премьера предсерийного концепт-кара Concept EQV.