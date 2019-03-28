Завод Hyundai Motor назван одним из лучших работодателей России

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был назван одним из лучших работодателей страны, заняв 10-е место в ежегодном «Рейтинге работодателей России» по версии компании интернет-рекрутмента HeadHunter

Среди работодателей Санкт-Петербурга завод Hyundai занял почетное 2-е место, подтвердив результаты аналогичного рейтинга 2015 года.

Завод «ХММР» — это современное высокотехнологичное производство, на котором обеспечиваются комфортные и безопасные условия труда для каждого сотрудника. Предприятие стабильно работает 5 дней в неделю в 3 смены, предоставляя рабочие места для более чем 2 300 человек.

На заводе регулярно реализуются проекты, направленные на улучшение эргономики рабочих мест, охране труда, помимо этого, особое внимание уделяется обучению и развитию персонала. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» обеспечивает широкий социальный пакет и достойную заработную плату каждому сотруднику предприятия. В 2018 году на заводе появилось 70 новых рабочих мест.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стабильно удерживает лидирующие позиции в российском автопроме и является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В 2018 году российский завод Hyundai Motor установил абсолютный производственный рекорд: с конвейера предприятия сошло 246 500 автомобилей.

В конце 2018 года завод подписал специальный инвестиционный контракт с правительством Санкт-Петербурга и Правительством Российской Федерации, в рамках которого планирует открыть в Санкт-Петербурге собственный научно-исследовательский центр, что повлечет за собой открытие дополнительных рабочих мест.